Décision finale : le Real Madrid renvoie la balle dans le camp de Vinicius

Le Real Madrid ne vit pas des jours paisibles depuis l'ouverture du marché des transferts : le club a bouclé quatre nouvelles recrues et engagé l'entraîneur José Mourinho, en parallèle des départs de David Alaba, Dani Carvajal et Dani Ceballos.

Mais l'avenir de Vinicius Junior reste la plus grande énigme. Son contrat expire à la fin de la saison prochaine, alors que les négociations pour une prolongation se poursuivent depuis deux ans, avec des signes indiquant qu'il se rapproche d'une prolongation de contrat.

Malgré la baisse de son niveau lors des deux dernières saisons, à la suite de sa déception dans la course au Ballon d'Or, Vinicius reste l'un des meilleurs joueurs du monde, avec 22 buts et 14 passes décisives en 53 matchs la saison dernière, selon le journal espagnol « elconfidencial ».

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Au sein de la direction de Florentino Pérez, il n'existe que deux options : prolonger ou vendre. Le club refuse en effet l'idée d'un départ libre de Vinicius à l'été 2027, malgré sa valeur marchande de 140 millions d'euros selon « Transfermarkt », qui fait de lui le septième joueur le plus cher du monde.

La relation entre Vinicius et les supporters du Real Madrid s'est détériorée en raison de la baisse de son niveau, des sifflets et de certaines altercations avec les tribunes, ainsi que de la difficulté de son entente avec Kylian Mbappé et de ses exigences financières élevées, ce qui a suscité des doutes au sein du club.

Mais la décision est désormais entre les mains du joueur, et la balle est dans son camp. Le Real Madrid refuse de satisfaire ses exigences financières, estimées à environ 30 millions d'euros par an, et attend son accord sur la dernière offre, tandis qu'une nouvelle réunion est prévue cette semaine pour rapprocher les points de vue.

Le Real Madrid poursuit la reconstruction de son effectif, avec les arrivées de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries.

Le recrutement de l'Ivoirien Yan Diomandé pourrait être perçu comme un possible remplaçant de Vinicius, mais les indices laissent penser qu'il viendra renforcer l'aile droite, pour former avec Vinicius et Mbappé un trio offensif sur lequel le Real Madrid mise pour retrouver sa domination sur le football européen, selon « elconfidencial ».