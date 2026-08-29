L'Atlético Madrid a fixé un ultimatum à l'attaquant argentin Julian Alvarez pour régler son avenir avec l'équipe, dans un contexte d'intérêt d'Arsenal et de Manchester City pour son recrutement.

Selon des informations, le club de la capitale espagnole se montre étonnamment ouvert à la vente de l'international argentin avant la fermeture du marché des transferts mardi prochain, à condition d'obtenir une somme de 128 millions de livres sterling.

Les informations font état d'une poursuite intense d'Arsenal pour le joueur sacré champion du monde en 2022.

Des rapports ont révélé ces derniers jours que Manchester City menait des discussions afin de recruter à nouveau l'attaquant argentin.

Alvarez a manqué les entraînements avec ses coéquipiers pendant quatre jours cette semaine, dans un climat d'hésitation quant à un transfert vers l'Emirates Stadium.

La chaîne « Sky Sports » a rapporté que les responsables de l'Atlético Madrid, en colère, ont accordé au joueur de 26 ans un délai jusqu'à dimanche pour trancher sur son avenir.

Alvarez semblait déterminé à quitter le stade Wanda Metropolitano en juin dernier, déclarant : « J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético avec qui j'avais besoin de parler, et la meilleure chose pour tout le monde, c'est le transfert. Je veux réaliser mon rêve. Ce n'est pas le bon moment pour parler de cela, mais je ne peux pas non plus le cacher. J'essaie d'être quelqu'un d'honnête. »

Alvarez doit manquer le déplacement de l'Atlético Madrid au stade Ramón Sánchez-Pizjuán ce soir pour affronter le Séville FC.

Un éventuel recrutement d'Alvarez constituerait une opération majeure pour l'entraîneur Mikel Arteta, le directeur technique d'Arsenal, qui a refusé d'entrer dans les détails de la transaction potentielle.

Arteta a déclaré : « C'est très simple. Quoi que vous lisiez, si vous avez une question, venez frapper à ma porte, et je vous dirai si c'est vrai ou non, car n'importe quel joueur à n'importe quel poste, s'il lit tout ce qui s'écrit, nous pourrions dresser sur les murs une liste comprenant tous les joueurs que nous avons voulu recruter au cours des trois derniers mois, et il nous faudrait tout le bâtiment. »

Il a ajouté : « Ils savent qu'il y a beaucoup de spéculations. Donc, si à un moment ils ressentent un doute sur ce que nous pensons d'eux, et si nous allons intégrer un nouveau joueur, je le leur dis immédiatement, et si nous allons intégrer un joueur à leur poste, je le leur dis généralement. Je leur dis : voilà les plans et voilà les raisons. »

Il a conclu : « Nous continuons de croire en vous, mais la concurrence va augmenter. Je préfère aborder les choses de cette manière. »



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