Le Portugais José Mourinho a dévoilé la liste des joueurs qui feront le déplacement à Budapest, la capitale hongroise, pour disputer le deuxième match de préparation du Real Madrid en vue de la nouvelle saison. Elle est marquée par l'absence de la nouvelle recrue Yan Diomande, qui ne figurera pas dans l'effectif face au Ferencváros, demain samedi, au stade de la Groupama Arena.

Selon le journal espagnol « Marca », Diomande n'a pas pris part à la dernière séance d'entraînement matinale avant le départ pour Budapest, occupé à finaliser les démarches administratives et les documents relatifs à son arrivée récente au Real Madrid. Il manque ainsi sa première convocation et diffère ses débuts sous le maillot de l'équipe.

De son côté, l'équipe quitte aujourd'hui l'Espagne à 16 heures précises pour rejoindre la capitale hongroise.

L'absence de l'ailier ivoirien intervient moins de 24 heures après l'annonce officielle de son recrutement, son arrivée dans la capitale espagnole et ses premiers pas dans la cité sportive du Real Madrid à Valdebebas.

Le joueur était pressenti pour suivre les traces de Carlos Espí, qui avait intégré la liste de l'équipe la semaine dernière dès son arrivée. Mais Mourinho a préféré faire preuve de prudence avec la plus onéreuse recrue de l'équipe, en lui accordant davantage de temps pour se préparer.

La liste comprend Vinícius Junior, Bernardo Silva et Brahim Díaz, tous trois ayant rejoint l'équipe au cours de cette semaine, ce qui leur permettra de faire leurs premiers pas avec le Real Madrid durant cette période de préparation.

Vinícius Junior fait l'objet d'une attention particulière, lui qui s'apprête à disputer son premier match après la prolongation de son contrat avec le club jusqu'en 2032.

Dean Huijsen est également de retour dans la liste après s'être remis de la blessure musculaire dont il souffrait et avoir repris les entraînements collectifs, un renfort de taille pour la défense, qui a aussi besoin de retrouver Antonio Rüdiger.

La liste du Real Madrid pour le match se compose de :

Gardiens de but : Andriy Lunin, Mestre et Navarro.

Défenseurs : Dean Huijsen, Juan Martínez, Antonio Rüdiger, Lamine Fati, Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries et Álvaro Carreras.

Milieux de terrain : Arda Güler, Federico Valverde, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Cestero, Lacosta et Ceballos.

Attaquants : Brahim Díaz, Vinícius Junior, Yáñez, Endrick et Carlos Espí.

À l'inverse, resteront à Madrid Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio et Rodrygo, chacun poursuivant son programme de soins et de rééducation, loin des entraînements collectifs.

