Décision définitive… La justice allemande tranche l'affaire des publications de Al-Ghazi sur Gaza

La justice allemande a définitivement tranché le litige concernant le licenciement abusif de l'ancien joueur de Mayence, le Néerlandais d'origine marocaine Anwar El Ghazi.

Une crise avait éclaté entre le joueur et son ancien club en octobre 2023, à la suite de ses publications concernant la guerre à Gaza.

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C'est alors que le club allemand a pris la décision de suspendre le joueur néerlandais, après la publication d'une déclaration politique controversée.

Bien que Mayence ait annoncé par la suite que El Ghazi était revenu sur sa position, ce dernier l'a nié catégoriquement, affirmant ne pas avoir de regrets, ce à quoi le club a répondu en résiliant son contrat immédiatement, ce qui lui a valu une indemnité supérieure à 1,5 million d'euros.

Mayence avait auparavant été empêché de contester l'affaire, puis avait fait appel de cette interdiction, lequel a également été rejeté, épuisant ainsi toutes les voies de recours disponibles et rendant les décisions rendues en la matière définitives et contraignantes.

Dans ses motifs, la cour a estimé que « la liberté d'expression l'emporte dans ce cas sur les intérêts du club », confirmant ainsi le droit à indemnisation de la star du club qatari Al-Sailiya.