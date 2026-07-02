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Décision définitive : l’Ahly scelle l’avenir de Riyad Mahrez

R. Mahrez
Al Ahli
Saudi Pro League
Algérie
Algérie
Arabie saoudite

La star algérienne est dans le viseur !

Après une série de rapports et d'informations contradictoires concernant l'avenir de l'Algérien Riyad Mahrez, le club saoudien Al-Ahli a décidé de trancher définitivement la question.

Mahrez, arrivé à l’été 2023 en provenance de Manchester City, s’est rapidement imposé comme un pilier du club, contribuant à ses deux titres consécutifs en Ligue des champions de l’AFC ainsi qu’à la Supercoupe d’Arabie saoudite.

Selon plusieurs sources concordantes, le club a activé la clause de résiliation du contrat de l’international algérien avant le 30 juin dernier. Objectif : éviter de payer les 40 millions d’euros prévus après cette échéance et se limiter à une indemnité de 15 millions d’euros.

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Selon l’émission « Dorina Ghir », les rumeurs d’un revirement de l’Al-Ahly sont infondées : le joueur quittera bel et bien le club.

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La direction souhaite renouveler l’effectif et estime que cette décision est irrévocable : le joueur n’est plus considéré comme faisant partie du club.

Cette décision a créé une crise majeure pour la star algérienne et son agent, d’autant plus que des articles de presse ont indiqué que le joueur a pris connaissance de cette mesure alors qu’il participait à la Coupe du monde aux États-Unis avec son équipe nationale.

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