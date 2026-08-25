Décision décisive : le Barça récompense officiellement Hamza Abdelkarim

Le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, a reçu une bonne nouvelle après ses performances remarquées lors de la préparation d'avant-saison.

Hamza Abdelkarim a brillé avec le Barça durant la période de préparation et a inscrit 4 buts lors des matchs amicaux qu'il a disputés avec le club catalan cet été.

Grâce à ses performances lors des matchs amicaux, l'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, a décidé d'enregistrer Hamza Abdelkarim avec l'équipe première pour la saison en cours.

La fiche de Hamza Abdelkarim est apparue officiellement sur le site officiel de la Liga espagnole, où il porte le maillot numéro 29.

Après son arrivée en provenance d'Al Ahly, en janvier dernier, Abdelkarim a joué avec les équipes de jeunes du Blaugrana, avant de rejoindre l'équipe première seulement 6 mois plus tard.

La jeune star égyptienne, âgée de 18 ans, a pris place sur le banc du Barça lors de son premier match en Liga dimanche dernier, qui s'est soldé par une victoire écrasante des Blaugrana face à Elche (5-0).

À noter que Hamza Abdelkarim faisait partie de la sélection égyptienne qui a participé à la Coupe du monde 2026, où l'Égypte a atteint les huitièmes de finale, avant d'être éliminée par l'Argentine.

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