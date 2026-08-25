Le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, a reçu une bonne nouvelle après ses prestations remarquées durant la période de préparation avant le début de la saison.

Hamza Abdelkarim a brillé avec le Barça durant la préparation et a inscrit 4 buts lors des matchs amicaux auxquels il a participé avec le club catalan cet été.

Grâce à ses performances lors des matchs amicaux, l'entraîneur allemand du Barça, Hansi Flick, a décidé d'inscrire Hamza Abdelkarim parmi les éléments de la réserve de l'équipe première pour la saison en cours.

La fiche de Hamza Abdelkarim est apparue officiellement sur le site officiel de la Liga espagnole, où il porte le maillot numéro 29.

Après son arrivée en provenance d'Al Ahly égyptien, en janvier dernier, Abdelkarim a joué avec les équipes de jeunes du Barça, avant de rejoindre l'équipe première après seulement 6 mois.

La jeune star égyptienne, âgée de 18 ans, a pris place sur le banc des remplaçants du Barça lors de son premier match en Liga dimanche dernier, qui s'est soldé par une victoire écrasante des Blaugranas face à Elche (5-0).

À noter que Hamza Abdelkarim faisait partie du groupe de la sélection égyptienne ayant participé à la Coupe du monde 2026, où l'Égypte a atteint les huitièmes de finale avant d'être éliminée par l'Argentine.

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