Décision choc : Monaco ne participera pas au championnat de France

La Fédération française de basketball a annoncé l'exclusion de l'AS Monaco, actuel champion du championnat de France, de la participation aux compétitions de la saison prochaine, une décision choc qui met en péril l'avenir du club, en pleine crise financière étouffante.

La Fédération française a confirmé que la chambre d'appel avait rejeté le recours de Monaco pour son maintien en première division française, l'interdiction s'étendant également à toute participation aux championnats de la LNB, y compris la deuxième division.

Le club de la Principauté n'a désormais plus qu'une seule option pour survivre : déposer un ultime recours devant le Comité national olympique et sportif français, une possibilité que le club étudie encore attentivement au vu des complications de sa situation financière actuelle.

Monaco avait fait appel de la décision initiale le 20 juillet dernier, avant que la chambre d'appel ne lui accorde un délai jusqu'au 31 juillet pour fournir les documents requis. Le club n'a toutefois pas réussi à les présenter dans les délais impartis, ce qui a conduit à la confirmation de la décision d'exclusion.

Malgré son sacre national, Monaco a souffert de graves problèmes financiers qui l'ont conduit à quitter l'Euroligue pour revenir en EuroCup, la deuxième compétition continentale, en plus du départ de la plupart de ses stars majeures, à l'image de Mike James, Alpha Diallo et Elie Okobo.

L'équipe, propriété de l'homme d'affaires russe Alexeï Fedoritchev, a fait l'objet de multiples sanctions financières la saison dernière en raison du non-paiement des salaires des joueurs et des employés, et s'est également vu imposer une interdiction de recrutement, ce qui a poussé la Principauté de Monaco à intervenir directement pour gérer l'équipe et éviter son effondrement total.

La crise a atteint son paroxysme lorsque les stars de l'équipe, au premier rang desquelles Mike James, qui a rejoint Dubaï Basketball, ont décidé de s'éloigner du club au cours des deux derniers mois et demi pour protester contre le non-versement de leurs dûs, avant que James ne fasse son retour pour disputer le cinquième et dernier match des finales du championnat, au terme duquel Monaco a été sacré champion aux dépens du Paris Saint-Germain.