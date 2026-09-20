Décision choc : le tribunal fédéral confirme la suspension de Ramadan Sobhi

Le Tribunal fédéral suisse a rejeté, ce dimanche, le recours de Ramadan Sobhi, joueur de Pyramids, contre la décision de le suspendre pour 4 ans en raison de la falsification de son échantillon antidopage.

Selon ce verdict, Ramadan Sobhi ne pourra exercer aucune activité liée au football jusqu'en 2029.

Le Tribunal arbitral du sport avait rendu un verdict suspendant Ramadan Sobhi pour une durée de 4 ans en novembre 2025, en raison de la falsification de son échantillon antidopage.

Ramadan Sobhi avait déposé un recours contre la décision du Tribunal arbitral du sport, au mois de juin dernier, afin de réduire la sanction.

Sobhi est lié par un contrat avec Pyramids jusqu'en 2028, mais l'affaire de dopage et la décision de le suspendre ont entraîné la suspension de la validité du contrat pendant toute la durée de la sanction.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »