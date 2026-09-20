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imago-sport-1009493857.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy
Traduit par

Décision choc : le tribunal fédéral confirme la suspension de Ramadan Sobhi

R. Sobhi
Pyramids FC
Égypte
Premier League
Égypte

Sa relation avec le football est-elle terminée ?

Le Tribunal fédéral suisse a rejeté, ce dimanche, le recours de Ramadan Sobhi, joueur de Pyramids, contre la décision de le suspendre pour 4 ans en raison de la falsification de son échantillon antidopage.

Selon ce verdict, Ramadan Sobhi ne pourra exercer aucune activité liée au football jusqu'en 2029.

Le Tribunal arbitral du sport avait rendu un verdict suspendant Ramadan Sobhi pour une durée de 4 ans en novembre 2025, en raison de la falsification de son échantillon antidopage.

Ramadan Sobhi avait déposé un recours contre la décision du Tribunal arbitral du sport, au mois de juin dernier, afin de réduire la sanction.

Sobhi est lié par un contrat avec Pyramids jusqu'en 2028, mais l'affaire de dopage et la décision de le suspendre ont entraîné la suspension de la validité du contrat pendant toute la durée de la sanction.

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