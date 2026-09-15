Décision choc d'Enrique qui met fin à un partenariat en or avec Ruiz

La relation entre la star espagnole Fabián Ruiz et son entraîneur Luis Enrique a connu un tournant spectaculaire au cours des dernières années. Après que l'entraîneur eut pris une décision qui avait surpris tout le monde en l'écartant de la liste de la sélection espagnole pour le Mondial 2022 au Qatar, décision qui avait alors soulevé de vastes interrogations sur la nature de leur relation, les données ont totalement changé quatre ans plus tard.

Le milieu de terrain espagnol s'est transformé en l'un des piliers essentiels du projet d'Enrique au Paris Saint-Germain, remportant à ses côtés le titre de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, parmi de nombreux autres trophées.

Malgré le tapage médiatique qui a accompagné cette période, Ruiz nie l'existence de tout différend personnel avec son entraîneur, déclarant, selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato » : « Lorsqu'il m'a écarté du Mondial, puis lors de son arrivée par la suite à la tête du Paris Saint-Germain, tout le monde me demandait s'il y avait une rivalité ou un différend entre nous, et ma réponse était toujours : non, notre relation est absolument excellente. L'entraîneur est toujours contraint de prendre des décisions difficiles, et vu la présence d'un tel nombre de joueurs espagnols de qualité, il était naturel que certains soient écartés, et cette fois-là, le choix est tombé sur moi. »

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Cette précédente mise à l'écart n'a pas empêché Ruiz d'accueillir avec un grand enthousiasme la nouvelle de la nomination d'Enrique au poste de directeur technique du club parisien. Il connaissait en effet parfaitement les capacités de son ancien entraîneur et ce qu'il pouvait apporter à l'équipe, transformant ce pari précoce en une réalité qui a débouché sur l'un des partenariats les plus réussis de sa carrière footballistique.

Le milieu de terrain espagnol a expliqué ce revirement en déclarant : « J'ai été très heureux de son arrivée au Paris Saint-Germain, car je sais qu'il figure parmi les meilleurs au monde, et j'étais convaincu que son style profiterait à l'équipe et tirerait le meilleur de chaque joueur, ce qui s'est effectivement produit. Nous entretenons une relation formidable et avons remporté ensemble de nombreux titres. »