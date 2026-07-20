Décès de l’icône du football anglais Kevin Keegan, 75 ans

L’ancien attaquant légendaire de Liverpool et ex-sélectionneur de l’Angleterre, Kevin Keegan, est décédé lundi à l’âge de 75 ans des suites d’un cancer, selon les médias britanniques.

« C’est avec émotion que je transmets cette nouvelle au nom de la famille Keegan. Nous annonçons avec tristesse le décès de Kevin Keegan, survenu à l’âge de 75 ans. L’ancien joueur et sélectionneur anglais luttait contre un cancer et était entouré de sa femme et de ses filles lors de ses derniers instants », écrit le journaliste Pete Graves sur X.

« Kevin, double lauréat du Ballon d’Or, était un mari, un père et un grand-père très aimé. La famille tient à remercier l’équipe médicale de Kevin pour son soutien remarquable. C’est une période extrêmement difficile et elle demande le respect de son intimité », ajoute Graves dans son article.

En tant que joueur, Keegan a remporté de nombreux titres avec Liverpool et a également connu un grand succès au Hamburger SV. Sous les couleurs du club allemand, il a été élu Meilleur Joueur du Monde en 1978 et 1979.

Né dans le Yorkshire, il a également porté les couleurs de Southampton et de Newcastle United. Milieu de terrain élégant, il a disputé 63 sélections avec l’Angleterre.

En 1996, il échoue de justesse à offrir le titre de champion d’Angleterre à Newcastle United, finalement revenu à Manchester United. Il retrouvera ensuite les bancs de touche pour diriger Fulham et Manchester City.

À la tête de l’équipe d’Angleterre, il a pris part à l’EURO 2000, conclu dès la phase de groupes. Quelques mois plus tard, il a démissionné après une défaite 0-1 contre l’Allemagne à Wembley.