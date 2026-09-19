Décès d'une légende de l'Inter Milan et de la sélection italienne à l'âge de 83 ans

Sandro Mazzola, légende de l'Inter Milan et de la sélection italienne, est décédé à l'âge de 83 ans, au terme d'une carrière bien remplie qui s'est étendue sur près de 20 ans avec le club italien, lequel a rendu hommage à l'une de ses plus grandes figures de son histoire.

L'attaquant a remporté quatre titres de champion d'Italie et deux Coupes d'Europe avec l'Inter Milan durant sa carrière avec l'équipe. Il a également été sacré avec la sélection italienne au Championnat d'Europe des nations en 1968, avant de finir vice-champion à la Coupe du monde deux ans plus tard, en 1970.

L'Inter Milan a écrit sur son compte sur la plateforme « X » : « Il y a ceux qui entrent dans l'histoire, et il y a ceux qui deviennent eux-mêmes l'histoire de l'Inter. »

Le club a ajouté : « D'un petit garçon issu des supporters des Nerazzurri à un symbole immortel, Sandro Mazzola a traversé les générations, décrochant les victoires, suscitant l'enthousiasme et transmettant l'amour de ces couleurs. »

Le club a poursuivi : « Il a brillé sur le terrain, et il continue de briller aujourd'hui, cette étoile à la moustache. Lui qui disait souvent n'avoir qu'un seul dernier vœu : que les gens se souviennent de lui comme d'un homme bon, donnant toujours tout ce qu'il avait, même lorsque cela semblait impossible. »

Mazzola a disputé 567 matchs avec l'Inter Milan, au cours desquels il a inscrit 161 buts, entre 1960 et 1977. Il a également fondé l'association des footballeurs italiens en 1968. Il a marqué 22 buts en 70 matchs avec la sélection italienne.

Mazzola a ensuite occupé le poste de directeur sportif dans les clubs de l'Inter Milan et du Torino. Il a également travaillé comme commentateur sportif, ses participations les plus marquantes ayant été la couverture des deux victoires de la sélection italienne en finale de la Coupe du monde en 1982 et 2006.



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