Déception ! Le remplaçant de Cristiano Ronaldo connu

À Manchester United, Eric Maxim Choupo-Moting apparait comme l'alternative la plus viable.

Man Utd a effectivement joué sans véritable numéro 9 cette saison, Cristiano Ronaldo ayant été écarté bien avant qu'il ne s'en prenne au club dans une interview avec Piers Morgan, et Marcus Rashford - leur meilleur buteur - étant plus à l'aise sur la gauche.

La dernière fois qu'ils ont affronté Nottingham Forest en Premier League, en 1999, Dwight Yorke et Andy Cole ont débuté devant, Ole Gunnar Solskjaer est sorti du banc pour marquer quatre buts, et Teddy Sheringham n'a même pas fait partie du groupe.

Anthony Martial a mené la ligne de départ pour la troisième fois seulement cette saison mardi, et entre ses luttes contre les blessures, la préférence positionnelle de Rashford et la planification de l'effectif de Unite,d - ou son manque - les Red Devils doivent dépenser en janvier, même s'ils ne peuvent pas dépenser beaucoup.

"Nous sommes à la recherche d'un attaquant", a récemment admis Ten Hag. "[Mais] il doit correspondre aux critères sportifs, et aussi aux critères financiers".

Il reste donc un groupe restreint de joueurs qui pourraient à la fois faire du bon travail en attaque pour United, sans pour autant casser la banque.

Alexander Mitrovic a été évoqué comme une possibilité, un buteur de Premier League qui a fait ses preuves et qui n'a qu'Erling Haaland, Harry Kane et Ivan Toney au-dessus de lui dans la course au Soulier d'or de Premier League cette saison, mais il est sous contrat avec Fulham jusqu'en 2026 et ils exigeraient une somme importante.

Memphis Depay est en fin de contrat avec Barcelone l'été prochain, les géants catalans le laisseraient partir pour une somme symbolique cet hiver, et Ten Hag est connu pour être un fan, mais l'ancien attaquant de United n'est pas un attaquant à part entière, et United est bien pourvu à ce poste.

Choupo-Moting est donc probablement le favori. Relégué avec Stoke après une saison à cinq buts en 2018, il semble être un animal différent maintenant, ayant rempli les bottes de Robert Lewandowski avec aplomb au Bayern Munich cette saison, ses 11 buts toutes compétitions confondues arrivant à un rythme d'un toutes les 77 minutes.