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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Début explosif : l'UEFA annonce les dates des matches du Real Madrid en Ligue des champions

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Chocs de haut niveau pour le Real Madrid

Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA pour la saison 2026-2027 a réservé des affiches relevées au Real Madrid.

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a dévoilé ce samedi les dates des rencontres. Le Real Madrid entamera son parcours par une affiche relevée face à l'Inter au stade Santiago-Bernabéu.

Voici le calendrier complet des matchs du Real Madrid :

8 septembre

Real Madrid - Inter (Santiago-Bernabéu).

14 octobre

Roma - Real Madrid (à l'extérieur).

21 octobre

Real Madrid - Leipzig (Santiago-Bernabéu).

4 novembre

AEK Athènes - Real Madrid (à l'extérieur).

24 novembre

Real Madrid - PSV Eindhoven (Santiago-Bernabéu).

9 décembre

Arsenal - Real Madrid (à l'extérieur).

19 janvier

Real Madrid - LASK (Santiago-Bernabéu).

27 janvier

Chakhtar Donetsk - Real Madrid (à l'extérieur).

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Ce tirage s'inscrit dans le nouveau format de la Ligue des champions, qui réunit 36 équipes au sein d'une seule phase de ligue, où chaque équipe dispute 8 matchs contre 8 adversaires différents, à raison de deux rencontres par chapeau, l'une à domicile et l'autre à l'extérieur.

Les huit premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place disputent un barrage aller-retour pour se disputer les places restantes en huitièmes de finale. Les équipes classées de la 25e à la dernière place sont éliminées de la compétition sans être reversées en Ligue Europa.

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