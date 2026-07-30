Des rapports de presse ont révélé une nouvelle initiative du Real Madrid pour recruter l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, alors que l'entraîneur José Mourinho souhaite renforcer l'entrejeu de son équipe avec une signature de grande envergure.

À ce sujet, le journal espagnol « El País »a indiqué que Florentino Pérez, président du club madrilène, s'est laissé convaincre par l'idée de recruter Rodri, tandis que les discussions se poursuivent actuellement au sein du Bernabéu concernant la durée du contrat, entre 3 et 4 ans.

Certaines réserves subsistent en raison de l'âge du joueur, qui vient d'atteindre 30 ans, et de l'opération du genou qu'il a subie après une rupture des ligaments croisés, mais la majorité au sein du Real reste optimiste quant à son niveau physique et technique après sa période de récupération.

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De son côté, Rodri tente d'ouvrir la porte au Real Madrid, en particulier après avoir refusé de prolonger son contrat avec Manchester City, qui expire en juin 2027.

S'il ne prolonge pas, il pourra signer gratuitement pour n'importe quel club à partir du mois de janvier prochain, ce qui lui offre une carte de négociation puissante s'il décide de partir cet été.

L'intérêt du Real Madrid pour Rodri remonte à plusieurs années, après que le club a refusé de le recruter en 2018 pour 20 millions d'euros, avant qu'il ne rejoigne l'Atlético Madrid puis Manchester City.

Juni Calafat était alors l'un des principaux opposants à cette transaction, tandis que Rodri bénéficie désormais du soutien de Mourinho et de José Ángel Sánchez.

Mourinho estime que l'ajout de Rodri offrirait au Real Madrid un grand bond en avant, considérant que le milieu de terrain espagnol est capable, aux côtés des éléments actuels, de hisser l'équipe à un niveau qui la rendrait plus à même de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, Arsenal et le Bayern Munich au sommet du football européen.