De zéro à héros, le message de Kai Havertz

Kai Havertz a remercié les supporters d'Arsenal pour leur soutien indéfectible après son but spectaculaire en fin de match contre Brentford.

Le joueur de 24 ans a apporté sa contribution la plus importante en tant que Gunner à ce jour en arrivant du banc de touche pour un effet spectaculaire. Après que Martin Odegaard et Bukayo Saka se soient procuré une occasion de centre sur la droite, Havertz a parfaitement synchronisé sa course, se débarrassant de son défenseur et permettant à Arsenal de prendre la tête de la Premier League pour la première fois de la saison.

Samedi soir, Havertz a publié sur Instagram un message de remerciement aux fans d'Arsenal qui ont soutenu l'arrivée estivale malgré ses difficultés sur le terrain cette saison. "GRANDE victoire sur la route ! !! Merci pour tout le soutien. Un autre grand match à préparer maintenant".

Havertz a sans aucun doute lutté pour la forme depuis son arrivée de 65 millions de livres (81,9 millions de dollars) de Chelsea. Mais de manière rafraîchissante, les fans d'Arsenal l'ont soutenu, répondant aux appels de Mikel Arteta à soutenir l'attaquant. Arteta espère que sa patience commencera à être récompensée après sa contribution décisive de samedi.