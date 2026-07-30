De Zerbi : Tottenham prépare la bombe du mercato

Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Tottenham, a laissé entendre qu'une recrue « bombe » pourrait rejoindre la ligne offensive des Spurs, affirmant que le mercato estival du club n'était réalisé qu'à 60 %, malgré un record de transfert battu à deux reprises durant cette seule période.

Tottenham a dépensé 237 millions de livres sterling pour recruter Sandro Tonali (100 millions de livres sterling), Matheus Fernandes (85 millions de livres sterling) et Jan Paul van Hecke (52 millions de livres sterling).

Le club a également fait venir Andy Robertson et Marcos Senesi en tant que transferts libres, après avoir terminé à la dix-septième place de Premier League deux saisons consécutives.

De Zerbi tient désormais à renforcer sa ligne offensive avant le début de la saison prochaine, et selon les sources du journal « Daily Mail », le terme « bombe » évoqué par De Zerbi ne désignerait pas Savinho, l'ailier de Manchester City que Tottenham cherche également à recruter.

De Zerbi a déclaré : « Le mercato n'est pas terminé, c'est certain, mais nous avons réalisé 60 % de notre projet sur le marché des transferts. Et maintenant, nous avons une autre bombe. »

Interrogé pour savoir si l'opération était proche d'aboutir, après que De Zerbi eut regroupé ses cibles sur le marché des transferts lors de ses négociations avec les dirigeants de Tottenham, il a ajouté : « Je l'espère, mais ce n'est pas terminé, c'est certain. »

Et de poursuivre : « Nous voulons des attaquants, ensuite nous déterminons leurs positions. Habituellement, je n'aime pas travailler selon un plan A, puis un plan B, puis un plan C. Je commence par le plan A, puis je m'arrête. Parce que les joueurs ne sont pas identiques. Il n'y a pas deux joueurs identiques. »

De Zerbi a également révélé que Djed Spence, qui s'est distingué de manière remarquable avec la sélection anglaise durant la Coupe du monde, lui avait précédemment parlé d'un départ de Tottenham cet été, et cela intervient alors que d'autres joueurs souhaitent partir, parmi lesquels Cristian Romero, Guglielmo Vicario et Lucas Bergvall.

De Zerbi a déclaré : « Au début de ma prise de fonctions, en avril, j'ai tenu, je ne sais pas, un million de réunions individuelles, et Romero et Vicario m'ont fait part de leur idée. Je leur ai dit : "Oui, aidez-moi à rester à flot, puis je vous aiderai à partir. Si vous ne m'aidez pas à rester à flot, vous resterez sous l'eau avec moi." »