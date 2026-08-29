De Zerbi récompense rapidement Marmoush à Tottenham

L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Newcastle, ce samedi soir, lors de la deuxième journée de Premier League.

L'entraîneur italien a récompensé la nouvelle recrue égyptienne Omar Marmouch en le titularisant, après son arrivée récente en provenance de Manchester City.

Tottenham cherche à se racheter après un début terne en Premier League, s'étant incliné lors de la première journée face à Brentford, sur le score de trois buts à zéro.

Voici la composition de Tottenham :

Gardien : Antonin Kinsky

Défense : Pawel Van Heck, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Milieu : Rodrigo Bentancur, Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Attaque : Mathys Tel, Omar Marmouch

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