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De Zerbi récompense rapidement Marmoush à Tottenham

Tottenham vs Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
O. Marmoush
Angleterre
Égypte

L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Newcastle, ce samedi soir, lors de la deuxième journée de Premier League.

L'entraîneur italien a récompensé la nouvelle recrue égyptienne Omar Marmouch en le titularisant, après son arrivée récente en provenance de Manchester City.

Tottenham cherche à se racheter après un début terne en Premier League, s'étant incliné lors de la première journée face à Brentford, sur le score de trois buts à zéro.

Voici la composition de Tottenham :

Gardien : Antonin Kinsky

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham crest
Tottenham
TOT

Défense : Pawel Van Heck, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Milieu : Rodrigo Bentancur, Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Attaque : Mathys Tel, Omar Marmouch

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