De Zerbi "prêt pour la guerre" à l'OM

Visiblement ému, De Zerbi a vu son équipe mener grâce aux buts de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, mais dilapider son avantage en fin de rencontre, quelques jours seulement après l'élimination de l'OM de la Ligue des Champions.

Ce nouveau revers intervient après une semaine mouvementée pour De Zerbi, dont l'avenir est au cœur des débats. Malgré les rumeurs d'avant-match annonçant sa démission ou son limogeage, il était bien présent sur le banc pour assister à la domination de son équipe pendant la première heure. Marseille semblait se diriger vers une victoire facile après le penalty transformé par Greenwood à la 19e minute, son 13e but de la saison, suivi d'une passe décisive pour Aubameyang à la 54e minute.

Cependant, la fragilité en fin de match qui a récemment handicapé l'équipe de De Zerbi a refait surface. Jonathan Ikoné a réduit l'écart de la tête à la 82e minute avant que le gardien Geronimo Rulli ne concède un penalty dans le temps additionnel. Ilan Kebbal l'a transformé à la 94e minute, offrant ainsi le point du match nul aux locaux. Ce résultat laisse Marseille à la troisième place de Ligue 1, à sept points du leader, Lens. Pour De Zerbi, qui a insisté vendredi sur sa « force de rester » malgré l'« impuissance » du club dans les moments cruciaux, cet effondrement ne fera qu'alimenter les interrogations concernant son organisation défensive et son projet à long terme.

S'adressant à la presse après le match, De Zerbi a déclaré : « Il faut bien comprendre que nos performances actuelles ne sont pas suffisantes. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis toujours prêt à me battre, que ce soit demain ou aujourd'hui. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, j'ai appris le métier, je suis habitué à ce genre de situation, je sais comment gérer les choses. C'est frustrant, car je sais que nous pouvons faire mieux. Je suis frustré parce que je suis l'entraîneur, mais nous pourrions jouer le match contre Rennes dans dix minutes, je serai prêt. Je ne vous dis pas forcément tout ce que je pense. Non pas par manque de respect, mais parce que la salle de presse n'est pas l'endroit approprié. Je dis les choses telles qu'elles sont dans les vestiaires, en salle de réunion. »