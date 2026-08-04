De Zerbi place une star de Chelsea dans le viseur de Tottenham

Tottenham Hotspur est entré avec force dans les négociations pour s'attacher les services de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, la star de Chelsea, après que l'entraîneur Roberto De Zerbi en a fait l'une de ses priorités pour renforcer la force de frappe de l'équipe avant le début de la prochaine saison.

Le journal britannique « Daily Mail » a révélé que la direction des Spurs étudie sérieusement le nom de Jackson comme option offensive de premier plan, bien que les contacts officiels avec Chelsea n'aient pas encore débuté. Les indications laissent penser que le club londonien ne s'opposerait pas au départ de son attaquant cet été, d'autant plus que le joueur a passé la saison écoulée en prêt au Bayern Munich et se retrouve actuellement en dehors des plans techniques des Blues.

Chelsea a fixé un prix initial de 65 millions de livres sterling pour se séparer de l'international sénégalais, dans un contexte de concurrence attendue d'Aston Villa, qui a déjà ouvert de premiers canaux de communication avec la direction de Chelsea pour étudier la possibilité d'enrôler le joueur.

L'intérêt de Tottenham pour Jackson n'est pas nouveau, puisque l'attaquant était dans le viseur du club depuis une longue période, bien avant l'arrivée de De Zerbi à la tête du projet sportif. Cette démarche intervient après que Tottenham s'est concentré, en début de mercato, sur la reconstruction de la défense et le renforcement de l'entrejeu, dans le cadre du vaste plan de restructuration de l'équipe mené par le technicien italien.