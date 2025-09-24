De Zerbi, la grosse punition

La sanction majeure infligée à De Zerbi a secoué le monde du football, créant une onde de choc parmi les supporters et les parieurs. Pour ceux qui recherchent des variations réfléchies dans leur stratégie de mise, explorer les meilleurs sites de paris sportifs peut offrir un avantage considérable. Ces plateformes apportent clarté et meilleures cotes lors de la planification des paris autour de tels événements dramatiques.

Le sélectionneur italien a vu rouge jusque tard dans le temps additionnel lorsque ses protestations pour une faute ont franchi la ligne. Initialement averti par un carton jaune, le refus de De Zerbi de laisser tomber l'affaire et sa décision de rentrer sur le terrain ont poussé l'arbitre à en découdre. Quelques instants plus tard, l'homme de 46 ans descendait le tunnel, quittant le Vélodrome en pleine effervescence.

Greenwood et ses coéquipiers avaient livré une bataille acharnée pour décrocher leur première victoire à domicile contre le PSG en 14 longues années, un résultat qui a électrisé la ville et ravivé la confiance en leur projet. Mais si les acclamations du Vélodrome résonnaient encore, les conséquences de l'expulsion de De Zerbi ont rapidement fait la une des journaux, assombrissant ce qui aurait dû être une célébration sans tache.

La commission de discipline de la LFP n'a pas tardé à rendre son verdict. Leur décision était claire : une suspension d'un match pour De Zerbi, assortie d'un match avec sursis. Cette sanction lui interdit non seulement d'accéder au banc des remplaçants, mais aussi d'accéder aux zones réservées aux arbitres et d'exercer ses fonctions officielles pendant son absence forcée. Le communiqué précisait : « Un match de suspension et une suspension de banc, de vestiaire et de toutes fonctions officielles.»

Malgré le carton rouge, De Zerbi n'était pas d'humeur à s'attarder sur les critiques. Il a plutôt mis en lumière la performance de son équipe.

« C'est l'un des meilleurs jours depuis mon arrivée », a-t-il déclaré après le match. « Je suis venu ici pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l'équipe qui représente la puissance, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n'accepte pas dans ma philosophie. Mais nous n'avons rien fait pour l'instant. » Le plus important, c'est vendredi à Strasbourg pour franchir une nouvelle étape vers la construction d'une grande équipe.

Marseille se déplace à Strasbourg vendredi, avant d'affronter l'Ajax à domicile pour un choc majeur de Ligue des champions le 30 septembre. Quelques jours plus tard, ils se rendront à Metz en Ligue 1. De Zerbi sera de retour sur le banc pour la soirée européenne contre l'Ajax, mais il manquera les deux rencontres nationales contre Strasbourg et Metz, des rencontres qui pourraient s'avérer cruciales pour le championnat marseillais.