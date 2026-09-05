De Zerbi cite l'occasion de Marmoush pour expliquer les difficultés de Tottenham

L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham, a exprimé sa déception face au résultat de la rencontre qui a opposé son équipe à Nottingham Forest, soldée par un match nul et vierge ce samedi, tout en se disant pleinement satisfait du niveau technique affiché par ses joueurs, et en soulignant que les performances devraient s'améliorer dès que la cohésion au sein du groupe s'accentuera.

Tottenham a décroché son premier point en championnat cette saison, après une défaite lors de la première journée face à Brentford sur le score de trois buts à zéro, avant de s'incliner à domicile face à Newcastle (2-0).

De Zerbi a déclaré après la rencontre au micro de la chaîne « Sky Sports », selon les propos rapportés par le site « BBC » : « Je suis déçu par le résultat, mais très satisfait de la performance. Sachant que nous avons commencé à travailler ensemble pour la première fois jeudi dernier, c'est-à-dire depuis le premier jour, je pense que nous pouvons progresser en ce qui concerne le dernier choix et la dernière passe. Je me souviens de l'action d'Omar Marmoush lorsqu'il a frappé le ballon, alors qu'Andy Robertson se trouvait derrière lui et remontait du même côté. Si nous parvenons à améliorer nos performances dans le dernier tiers du terrain, je pense que nous serons capables de marquer beaucoup de buts, car nous avons des joueurs de grande qualité. Pour l'instant, il est difficile d'accepter ce résultat, car je pense que nous avons livré un bon match. »

Il a ajouté : « Nous devons continuer à travailler, car je pense que nous avons très bien joué lorsque nous avions le ballon, et que nous avons su trouver des solutions. Je crois que nous pouvons être bien meilleurs dans le dernier tiers du terrain. »

Il a poursuivi : « L'état d'esprit de l'équipe, c'est gagner, gagner, puis gagner encore. Mais je pense que nous devons rester calmes pour préserver notre confiance. Et je crois que nous avons des joueurs dotés de suffisamment de qualité pour marquer beaucoup de buts, comme Dominic Solanke, Savio et Omar Marmoush. »

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À propos de la seconde période : « Je regrette que le staff médical m'ait demandé de remplacer Savio et Destiny Udogie après 60 minutes de jeu. Mohammed Kudus et Andy Robertson ont très bien joué, mais procéder à deux changements à ce moment-là n'était peut-être pas une décision très judicieuse. Cependant, nous ne pouvons pas prendre le risque de voir Savio se blesser à nouveau, car c'est un joueur très important pour nous, et il en va de même pour Destiny. Nous avons peut-être perdu un peu d'équilibre et de liaison entre les lignes. Nous devons respecter Nottingham Forest, car ils se sont constamment appuyés sur les seconds ballons et les longs ballons. »

Il a commenté les blessures au sein de l'effectif : « Nous devons nous améliorer dans tous les aspects du football, que ce soit sur le plan de l'organisation lorsque nous avons le ballon ou lorsque nous ne l'avons pas. Et même aujourd'hui, je pense que nous avons très bien défendu. Nous avons recruté de très bons joueurs, mais on ne peut pas simplement bâtir une équipe en se fiant aux noms, comme cela se passe dans le jeu (Football Manager). »

Il a conclu en évoquant le but refusé à Nottingham Forest : « Je n'ai pas vu le ralenti, je ne peux donc pas répondre à votre question. »