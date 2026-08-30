De Zerbi après un mercato historique : on ne peut pas acheter la mentalité

Roberto De Zerbi estime que changer la mentalité des joueurs de Tottenham représente le plus grand défi auquel il fait face, après que Jamie Carragher, analyste de la chaîne Sky Sports, a qualifié le début de saison de l'équipe de « pire possible » à la suite de la défaite face à Newcastle.

Tottenham a concédé sa deuxième défaite consécutive lors de ses deux premiers matches de Premier League, sans inscrire le moindre but, occupant ainsi la dernière place du classement de la compétition, malgré ses 320 millions de livres sterling dépensés sur le marché des transferts cet été.

L'équipe de De Zerbi a livré une meilleure prestation que Newcastle jusqu'à ce qu'Anthony Elanga inscrive le but de l'ouverture au milieu de la seconde période, avant que Tottenham ne parvienne pas à réagir, puis n'encaisse un deuxième but après que Yoane Wissa a repris le ballon de près pour le loger au fond des filets.

Interrogé sur le fait de savoir si la mentalité représentait le plus gros problème auquel il faisait face, De Zerbi a répondu : « Vous avez raison, oui. C'est le plus gros problème, le plus grand défi, et l'objectif le plus important est de trouver la bonne mentalité. »

Il a ajouté : « Malheureusement, on ne peut pas acheter la mentalité sur le marché des transferts. Le football, c'est comme de la magie ; vous pouvez changer beaucoup de joueurs en une seule fenêtre de transferts et trouver l'équilibre immédiatement, ou bien vous pouvez avoir besoin de plus de temps. J'aimerais atteindre cet objectif rapidement, dès que possible, car c'est déterminant pour pratiquer le football. »

Il a poursuivi : « Mais le plan du club et son projet, ainsi que ce que nous faisons pour reconstruire une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, constituent un plan formidable et un projet formidable, et je n'ai aucun doute sur l'issue de ce projet. »

De Zerbi a réaffirmé que cette saison serait différente des deux précédentes de Tottenham, au cours desquelles l'équipe a terminé la compétition à la dix-septième place.

Il a enchaîné : « Je suis déçu à cause du résultat, et je suis désolé pour les supporters et pour l'environnement autour du club, car après deux défaites, certains pensent peut-être que c'est la même histoire, comme lors des deux dernières saisons. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas changer d'avis à cause de deux défaites. »

Il a ajouté : « J'ai une grande confiance, très grande, dans le potentiel des joueurs de mon équipe. Au final, lorsque nous deviendrons une équipe, lorsque nous améliorerons l'harmonie entre les joueurs, lorsque nous développerons la qualité du jeu et que nous améliorerons les espaces défensifs, ce groupe, que ce soit moi l'entraîneur ou un autre, rien ne changera, parce que ce sont de bons joueurs. »

Il a conclu : « Je suis désolé pour le club, parce qu'ils construisent une équipe formidable, mais peut-être ne sommes-nous pas encore prêts, pour de très nombreuses raisons. »



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