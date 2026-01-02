De Zerbi à Chelsea, la grosse négociation

Maresca a été limogé le jour de l'An et le club est à la recherche d'un remplaçant, Liam Rosenior, de Strasbourg, étant actuellement pressenti comme favori.

Selon Nizaar Kinsella de BBC Sport, les Blues ont rencontré l'entraîneur de Marseille cet été, alors qu'ils envisageaient de remplacer Maresca. Cependant, le club semble désormais minimiser la possibilité de nommer l'ancien entraîneur de Brighton. Ils ont également rencontré Kieran McKenna, l'entraîneur d'Ipswich Town, avant de nommer Maresca en 2024, mais cherchent maintenant à recruter un entraîneur ayant un style de jeu similaire à celui de Maresca. Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, est un candidat sérieux, BlueCo étant propriétaire des deux clubs, et les candidats seront choisis parmi un large éventail de profils.

L'Olympique de Marseille est actuellement en lice pour le titre de Ligue 1 et occupe la troisième place du championnat, à cinq points du leader, Lens. Les Marseillais sont également à quatre points du Paris Saint-Germain, deuxième, et affronteront l'équipe de Luis Enrique en finale du Trophée des Champions ce mois-ci.

Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, a clairement exprimé son désir de rester à Marseille pour les années à venir : « Je me vois toujours ici sur le long terme. J'aimerais rester plus de trois ans et devenir l'un des entraîneurs les plus influents du club.

« Je me sens bien ici, malgré les critiques et les remous. Je ne m'en offusque pas – beaucoup de critiques sont faites de mauvaise foi. Je veux rester ici longtemps si tout le monde est content. C'est un privilège de travailler ici. »

Le mois dernier, le président Pablo Longoria déclarait : « Je suis chaque jour plus heureux de travailler avec Roberto De Zerbi. Avec quelqu'un de son calibre exceptionnel – l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. » Il commence à parler français, ce qui est bon signe quant à son adaptation et à sa vision de l'avenir.

« Dans le monde professionnel, il faut s'assurer que les attentes de chacun sont alignées. Il faut aussi être en phase avec les ambitions de De Zerbi. »

Il a également suscité la controverse par son soutien indéfectible à Mason Greenwood, ainsi que par ses accès de colère.