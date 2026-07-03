De sa tête face à l’Australie, Imam Ashour éclipse Cristiano Ronaldo

La star égyptienne Imam Ashour continue de briller lors de la Coupe du monde qui se déroule actuellement aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Titulaire lors du match des Pharaons contre l’Australie au stade de Dallas, en seizièmes de finale, il a ouvert le score dès la 13^e minute.

Il a ouvert le score pour les Pharaons dès la 13^e minute, en reprenant de la tête un centre de Karim Hafez et en propulsant le ballon au fond des filets d’une tête puissante.

Il s’agit de son deuxième but dans cette Coupe du monde, après celui marqué contre la Belgique lors du match d’ouverture des Pharaons (1-1).

Il s’agit aussi du premier but égyptien en phase à élimination directe depuis celui d’Abdel Rahman Fawzi face à la Hongrie en 1934.

Ce qui distingue le but d’Ashour, c’est qu’il est né d’une action de jeu, ce qui le place au-dessus de la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui a dû attendre six participations à la Coupe du monde pour marquer son premier but en phase à élimination directe de la compétition, alors que la réalisation de la star portugaise était intervenue sur penalty, lors de la victoire face à la Croatie (2-1).

La première période s’est conclue sur cet avantage minimal (1-0) ; le vainqueur de cette rencontre défiera en huitièmes de finale le gagnant du duel Argentine-Cap-Vert.