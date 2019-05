De Rossi fait ses adieux à la Roma

Daniele De Rossi a disputé dimanche soir son dernier match avec la Louve. Les adieux à l'Olimpico ont été très touchants.

Comme Francesco Totti il y a de cela deux ans, Daniele De Rossi a effectué dimanche ses adieux à l' et son public. À l'occasion du match de championnat contre (2-1), le champion du monde a disputé son 616e et dernier match avec les Giallorossi.

Au coup de sifflet final, De Rossi a vu Francesco Totti et Bruno Conti venir à sa rencontre et lui attribuer un trophée en guise de récompense pour les services rendus. Le premier nommé a même versé quelques larmes en enlaçant son ancien coéquipier.

Malgré la pluie qui s'est abattue sur la Cité Eternelle, ces trois légendes de la Roma sont restées longtemps au bord du terrain, à discuter et à échanger des regards. Le héros du jour a ensuite vu sa femme et ses deux enfants descendre des tribunes et à entamer le tour d'honneur.

Les tifosi l'ont remercié

Avec une écharpe du club autour du cou, De Rossi s'en est alors remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant ses 18 ans passés chez les pros de la Roma. N'ayant connu que cette équipe, le milieu défensif a dû être très ému en voyant un énorme tifo déployé par le Curva nord. À travers cette initiative et aussi en scandant son nom tout au long du match, les tifosi giallorossi lui ont rendu le plus beau des hommages.

Contrairement à ce qu'avait fait Totti lorsqu'il a terminé son aventure romaine, et en dépit de son âge avancé (35 ans), De Rossi ne compte pas raccrocher les crampons. L'international azzurro (117 capes) se sent d'attaque à jouer encore une saison ou deux. Son avenir pourrait se dessiner en d'après ce qui se murmure en .