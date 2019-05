AS Rome - Le message de Francesco Totti pour le départ de Daniele De Rossi

Francesco Totti a tenu à envoyer un message à son ancien coéquipier à Rome, Daniele De Rossi, qui quittera à son tour le club en fin de saison.

Daniele De Rossi a annoncé qu'il quitterait l'AS Rome à l'issue de la saison, après 17 ans passés avec l'équipe professionnelle de son club de toujours. Un départ sur lequel il s'est exprimé ce lundi, particulièrement ému au moment de saluer ses coéquipiers.

"J’ai pris la décision que le club allait prendre. J’ai presque 36 ans et je sais comment marche le football. Mais je ne voulais pas me détourner de notre course à l’Europe, a-t-il notamment déclaré lors de sa conférence de presse d'adieu, ce lundi. La Roma et moi, nous nous sommes mutuellement choisis. Il y a énormément d’amour entre nous, à la fois maintenant et dans le futur... même si cet amour prendra une autre forme."

Un choix de la part du milieu de terrain italien qui a provoqué de nombreuses réactions, et notamment celle de son ancien coéquipier, Francesco Totti. L'actuel directeur sportif est lui aussi un joueur emblématique du club romain - dont il a porté les couleurs pendant 24 ans de 1993 à 2017 - a cotoyé De Rossi pendant 15 ans sous le maillot de la Louve. Avec Rome, ils ont remporté ensemble la Coupe d' à deux reprises en 2007 et 2008, après avoir été sacrés champions du monde avec la Squadra Azzura en 2006.

"Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu fais... Parce que je suis sûr que tu le feras bien, comme tout ce que tu as fait jusqu'ici, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Je t'aime Dani. Nous serons de nouveau réunis !" Le futur retraité, qui fera ses adieux au Stadio Olimpico le 26 mai prochain contre lors de l'ultime journée de , pourrait se voir proposer un nouveau rôle au sein de son club de toujours, ce qui lui permettrait de travailler de nouveau aux côtés de Totti.