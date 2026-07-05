De Ronaldo à Balogun, le scandale de l’« article 27 », sorti de l’imagination d’Infantino, provoque un véritable séisme dans la Coupe du monde

Dans une décision sans précédent ayant provoqué une vive polémique, la Fédération internationale de football (FIFA) a levé ce dimanche la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, à moins de deux jours du huitième de finale de la Coupe du monde entre les États-Unis et la Belgique, en se fondant sur l’article 27 du Code de discipline.

Dans un communiqué publié sur son site, l’instance précise : « Conformément à l’article 27, l’application de la suspension automatique d’un match infligée au joueur américain Folarin Balogun est suspendue pour une durée d’un an à titre probatoire », sans toutefois dévoiler les motifs ayant conduit la commission de discipline à cette mesure exceptionnelle.

Le Monégasque avait été expulsé en 16es de finale contre la Bosnie-Herzégovine (2-0) pour un tacle appuyé sur le talon du défenseur Tarik Mehremović, et devait donc manquer la rencontre face à la Belgique.

Dès l’annonce de la décision, le président américain Donald Trump a remercié la FIFA sur sa plateforme « Truth Social », affirmant que l’instance « avait fait ce qu’il fallait et corrigé une grave erreur », bien que le carton rouge reçu par Balogun n’ait pas été contestable d’un point de vue arbitral.

L’article 27 du Code disciplinaire, dont la dernière version date de 2025, prévoit qu’une « mesure disciplinaire » puisse être suspendue « en tout ou en partie », tout en imposant « une période probatoire comprise entre un et quatre ans à la personne sanctionnée », sans préciser les conditions spécifiques dans lesquelles la sanction peut être levée, ce qui laisse toute latitude à l’appréciation de l’instance judiciaire.

Selon le journal français « L’Équipe », aucune trace de cet article n’a été retrouvée avant 2019 dans les archives du Code de discipline, ce qui laisse supposer qu’il a été adopté sous la présidence de Gianni Infantino.

Elle avait déjà été invoquée en novembre 2025 pour réduire la suspension de Cristiano Ronaldo de trois à un seul match, après son expulsion face à l’Irlande, lui permettant ainsi de participer à la Coupe du monde 2026.

Toutefois, l’annulation pure et simple de la suspension de Balugon, et non son simple allègement, crée un précédent inquiétant : d’autres sélections pourraient désormais réclamer l’application de cette disposition après l’expulsion d’un de leurs joueurs, ce qui interroge la cohérence de la FIFA dans l’application de son règlement disciplinaire et l’indépendance de ses décisions face aux pressions extérieures.

Balugon, auteur de trois buts depuis le début de la compétition, devrait donc prendre part à l’affrontement décisif face à la Belgique, alors que son absence aurait constitué un coup dur pour les ambitions américaines de atteindre les quarts de finale à domicile.