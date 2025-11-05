De plus en plus décevant, Lamine Yamal soutenu par le boss du Barça

S'exprimant avant le match de Ligue des Champions contre le Club Bruges, Laporta a fait ces déclarations alors que le jeune joueur continue de lutter contre des problèmes physiques et des distractions extra-sportives.

Les distractions extra-sportives de Yamal suscitent la controverse.

Ces dernières semaines, Yamal s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, tant au niveau public qu'interne. Les performances du joueur de 18 ans ont légèrement baissé en raison de blessures persistantes et de distractions extra-sportives croissantes qui inquiètent le staff technique du FC Barcelone. Les incidents se sont multipliés : Yamal s'est envolé pour Milan après la défaite contre le Real Madrid au lieu de rentrer avec ses coéquipiers, et a tourné des publicités alors qu'il souffrait encore d'une blessure à l'aine. Même des infractions mineures, comme l'utilisation de voiturettes de golf réservées au personnel ou le fait d'être le seul joueur servi à sa table, ont alimenté le sentiment de traitement inégalitaire de l'entraîneur Hansi Flick.

L'adolescent a également suscité la polémique avant le Clasico en déclarant sur Twitch, sur le ton de la plaisanterie : « Le Real Madrid vole, ils se plaignent… », une remarque qui a provoqué la colère des joueurs madrilènes et des critiques internes au Barça. Sa récente rupture avec la chanteuse Nicki Nicole a alimenté les rumeurs et renforcé les inquiétudes quant à un possible désintérêt de l'ailier pour le football.

Face à ces problèmes, Laporta est intervenu publiquement, déterminé à redresser la situation et à protéger son jeune prodige de la pression croissante.

Laporta reste ferme : « Lamine est un génie et je le soutiens ».

Le président du FC Barcelone, Laporta, s'est adressé aux médias avant le match de Ligue des Champions contre le Club Bruges, profitant de l'occasion pour défendre Yamal et lui exprimer son soutien indéfectible.

« Lamine est un génie et je le soutiens pleinement. C'est un jeune homme fantastique et un joueur brillant », a déclaré Laporta. « Ce que nous devons faire, c'est prendre soin de lui et le protéger. Je soutiens pleinement tout ce qui concerne la protection de Lamine, être à ses côtés, lui apporter mon soutien… Il n'a que 18 ans et il a du mal à gérer tout ce qui lui est arrivé. »

Laporta a ajouté que le club continuera de faire preuve de patience et de l'accompagner pour que le jeune joueur puisse mûrir sans le poids d'attentes irréalistes. « Nous devons être compréhensifs avec lui car il souffre de pubalgie et cela ne guérit pas du jour au lendemain. Il travaille très dur, ce qui est admirable, même pour tous les joueurs blessés. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de constater en quoi consiste son processus de guérison », a ajouté le président du Barça.

Ses propos soulignent un message clair : Yamal reste un élément central du projet à long terme du FC Barcelone, et la direction du club le protégera des critiques excessives alors qu'il gère la pression liée à son statut de superstar.

La crise des blessures s'aggrave au FC Barcelone

Laporta a également évoqué la crise des blessures qui frappe le club et qui a compliqué les plans de Flick durant une période cruciale de la saison. « Nous avons eu beaucoup de blessures, je ne veux pas m'en servir d'excuse, mais c'est une réalité », a admis Laporta. « Cela a quelque peu perturbé nos plans, mais les joueurs blessés se rétablissent et nous progressons petit à petit. »