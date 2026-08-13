Depuis une décennie, la relation entre le Barça et le Paris Saint-Germain est passée de simples transactions réciproques à un sens unique bien clair : le club parisien est devenu la destination privilégiée des joueurs de l'équipe catalane, et les caisses catalanes sont les principales bénéficiaires de ce flux continu d'argent en provenance du Parc des Princes.

Depuis que le Paris Saint-Germain a fait exploser la bombe historique Neymar à l'été 2017 en payant la clause libératoire, et jusqu'à son dernier accord pour recruter Ferran Torres contre 50 millions d'euros le 13 août 2026, le club français a injecté un total de 333 millions 650 000 euros sur le marché barcelonais, devenant sans conteste le club ayant le plus investi dans les joueurs blaugranas au cours de la dernière décennie, selon le média espagnol « Mundo Deportivo ».

Le tournant dans les transactions catalanes

Malgré l'existence de transferts antérieurs entre les deux clubs, dont le plus marquant fut l'arrivée du magicien Ronaldinho de Paris au Barça contre 27 millions d'euros en 2003, c'est le transfert de Neymar qui a constitué le véritable tournant, inversant totalement le sens de la boussole.

Depuis lors, le voyage se fait le plus souvent du Camp Nou au Parc des Princes, et non l'inverse.

Le transfert de la star brésilienne fut un moment charnière dans l'histoire du marché des transferts, et il demeure encore aujourd'hui le record absolu avec 222 millions d'euros. Un scénario qui s'est souvent répété dans l'histoire du Barça, contraint de vendre ses stars les plus chères malgré lui.

Comme ce fut le cas avec Luis Suárez Miramontes vers l'Inter Milan en 1961, Diego Maradona vers Naples en 1984, Ronaldo Nazário vers l'Inter en 1997 et Luís Figo vers le Real Madrid en 2000.

La Masia dans le viseur de Paris

Ce flux ne s'est pas limité à l'équipe première, il a également touché l'académie de La Masia elle-même. En 2019, Paris a subtilisé le talent du milieu de terrain Xavi Simons (16 ans) contre seulement 150 000 euros à titre de droits de formation.

En 2021, Rafinha Alcántara est parti contre 3,5 millions d'euros, avant que ne survienne le plus grand choc avec le départ de la légende Lionel Messi lors d'un transfert libre, après l'échec du Barça à renouveler son contrat.

Les coups se sont enchaînés par la suite, avec l'arrivée gratuite du gardien du Barça Athletic Arnau Tenas en 2023 sous la direction de Luis Enrique, puis l'activation par Ousmane Dembélé de sa clause de résiliation peu élevée, d'un montant de 50 millions d'euros, la même année, pour rejoindre son ancien entraîneur.

Le dernier partant avant Ferran fut le talent Pedro « Dro » Fernández, pour qui Paris a payé 8 millions d'euros contre sa clause de résiliation fixée à 6 millions, malgré ses apparitions avec l'équipe première sous la direction de Hansi Flick.

333 millions : et le chiffre est appelé à grimper

Selon ces calculs, de Neymar (222 millions) à Dembélé (50 millions), Rafinha (3,5 millions), Dro (8 millions) et jusqu'à Ferran Torres (50 millions), le total dépensé par le Paris Saint-Germain au Barça a dépassé les 333 millions d'euros en neuf ans seulement, confirmant qu'il est le client fidèle et le plus généreux de la boutique barcelonaise.