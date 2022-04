De Ligt : "J’ai été trop respectueux envers Cristiano Ronaldo"

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt admet avoir été peut-être trop gentil envers les légendes Gigi Buffon et Cristiano Ronaldo lors de son arrivée. Depuis, Buffon est parti à Parme, tandis que Ronaldo a pris la direction de Manchester United.

De Ligt avoue avoir connu une adaptation compliquée

De Ligt, ancien capitaine de l'Ajax, se souvient : « Au début, c'était difficile parce que je suis une personne très respectueuse. J'étais peut-être même trop respectueux avec eux, avec Cristiano Ronaldo et Buffon. Vous devez comprendre que nous faisons tous partie de la même équipe ».

Tout en jugeant qu’il aurait dû s’affirmer un peu plus, l’arrière néerlandais a indiqué qu’il n’a tout de même aucun reproche à faire à ces deux anciens compères bianconeri. "Après, on est devenus collègues et même de bons amis", a-t-il lâché.

Pour rappel, De Ligt avait rejoint la Vieille Dame en 2019 en provenance de l’Ajax et contre un montant de 85M€. Une sacrée somme et qu’il n’a pour l’instant pas vraiment pu justifier. Il n’est toujours pas un titulaire indiscutable aux yeux de Massimiliano Allegri. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci restent ses concurrents au poste d’arrière central.

Il y a quelques semaines, Mino Raiola, son agent, avait laissé croire qu’il pourrait quitter la formation piémontaise prochainement. Il a pourtant deux ans de contrat encore, et aucun club ne s’est vraiment positionné pour le faire signer.