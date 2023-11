De la prison ! L'agresseur de Fabio Grosso prend très cher

Après un incident ayant gravement blessé l'entraîneur de Lyon Fabio Grosso, un supporter marseillais a été condamné à quatre mois de prison.

Un homme de 22 ans a été filmé en train de jeter des pierres sur le bus de Lyon le 29 octobre dernier et a été condamné jeudi à quatre mois de prison. Selon les informations de L'Equipe [via Football Italia], le tribunal n'a pas été en mesure de déterminer si l'objet qu'il a lancé a provoqué le bris des vitres. On ne sait toujours pas quel agresseur a lancé le projectile qui a touché l'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso.

Le mois dernier, plusieurs supporters marseillais ont pris pour cible le bus de l'équipe lyonnaise qui se rendait au Stade Vélodrome en lançant des pierres et d'autres projectiles. Les vitres du bus lyonnais ont été brisées et un morceau de verre a atteint Grosso au visage. Lorsque Grosso est arrivé au stade, il a eu besoin de plusieurs points de suture et a gardé une horrible cicatrice.

Le club français de Lille a déclaré le mois dernier que ses supporters avaient été interdits de se rendre à Marseille par crainte de troubles de la foule, après les incidents qui ont entraîné l'interruption du match entre Marseille et Lyon.

L'individu n'a reçu qu'une interdiction de quatre mois, mais la peine aurait pu être plus longue s'il avait été reconnu coupable d'avoir causé des lésions corporelles à l'un des joueurs ou à l'un des membres du personnel de l'équipe de Lyon.