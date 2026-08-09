De la Premier League : le Paris Saint-Germain officialise sa troisième recrue

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce dimanche l'arrivée de l'arrière gauche international français Lucas Digne, 33 ans, en provenance d'Aston Villa, pour un contrat de trois ans jusqu'à l'été 2029, dans une opération estimée à environ 7 millions d'euros. Le joueur fait ainsi son retour dans la capitale française dix ans après l'avoir quittée, et devient la troisième recrue estivale des champions d'Europe en titre.

Selon le communiqué du club parisien, Digne portera le numéro 12. Le communiqué précise : « Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer le retour de Lucas Digne. Le défenseur international français a signé avec le club de la capitale un contrat courant jusqu'en 2029 », une démarche visant à renforcer le poste d'arrière gauche et à offrir une doublure expérimentée au Portugais Nuno Mendes.

Le transfert de Digne intervient après l'arrivée du troisième gardien de but Alessandro Longoni et de l'attaquant français Magnès Akliouche jeudi dernier, dans le cadre du plan de l'entraîneur Luis Enrique et du directeur sportif Luis Campos pour étoffer l'effectif avant le début de la nouvelle saison.

Le recrutement de Digne constitue une opération financièrement attractive : le club parisien a profité de la valeur de la clause libératoire de son contrat avec Aston Villa, légèrement inférieure à 10 millions d'euros, pour s'attacher les services d'un joueur doté d'une large expérience à un coût raisonnable au regard de son riche parcours au plus haut niveau.

Durant ses quatre années à Birmingham depuis janvier 2022, Digne a assis son statut de joueur incontournable à Aston Villa, disputant 182 matches au cours desquels il a inscrit 4 buts et délivré 24 passes décisives. Il a couronné son passage au club anglais en remportant la Ligue Europa en mai dernier, sous la direction de l'entraîneur Unai Emery, après la victoire 3-0 sur Fribourg.

La saison dernière a également été marquée par la belle prestation de Digne avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, où il a débuté la compétition comme remplaçant avant de prendre le dessus sur Theo Hernandez dans la hiérarchie de l'entraîneur Didier Deschamps et de s'imposer comme un choix titulaire au poste d'arrière gauche.

Digne retrouve le club pour lequel il a disputé 44 matches entre 2013 et 2016, avant d'être prêté à la Roma lors de sa dernière saison, et retrouve à cette occasion son ancien entraîneur Luis Enrique, avec qui il a travaillé lors de son passage à Barcelone, l'un des clubs qu'il a représentés aux côtés de Lille et Everton tout au long de sa carrière professionnelle.