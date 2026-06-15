De La Fuente : « Le ballon ne voulait pas entrer dans les filets du Cap-Vert. »

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a exprimé sa déception après le match nul 0-0 inattendu face au Cap-Vert ce lundi, en ouverture de la Coupe du monde 2026.

« C’est le football, a déclaré De la Fuente en conférence de presse d’après-match. Cela nous rappelle qu’il n’existe pas d’adversaire facile. Nous devons poursuivre le travail sur notre jeu, peaufiner notre finition et montrer plus d’efficacité devant le but. »

Il a ajouté, selon le journal Mundo Deportivo : « Nous aurions dû remporter cette rencontre au vu des occasions créées. C’est le genre de match où l’on se procure beaucoup d’opportunités, mais il nous a manqué la dernière efficacité. »

« C’est une équipe très bien organisée, avec une puissance physique impressionnante. Dès les premières minutes, nous avons constaté qu’elle se repliait très bas, avec presque tous ses joueurs devant sa surface. Il est alors très difficile de créer des espaces. »

« Parfois, il nous a manqué la justesse de la dernière passe pour déstabiliser l’adversaire. Quand le ballon ne veut pas entrer, il ne veut pas entrer », a-t-il philosophé.

« Il y a eu des tirs, des occasions et la volonté de tuer le match rapidement. Nous devons maintenir cette dynamique ; nous savions que la rencontre serait très difficile, et ce genre de match est dur à remporter. Il nous a manqué cette touche technique, cette qualité dans la dernière passe que possèdent ces joueurs. »

Concernant les entrées en jeu de Neco Williams et Lamine Yamal en seconde période, il a expliqué : « L’objectif est de leur accorder progressivement du temps de jeu afin qu’ils puissent progresser. Nous nous projetons désormais vers la rencontre face à l’Arabie saoudite. Nous devons tous continuer à travailler et à nous améliorer. Nous sommes convaincus de leur potentiel, et nous estimions que le moment était venu. »