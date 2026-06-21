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Hussein Hamdy

Traduit par

De La Fuente : « Je refuse de comparer Yamal à Messi et Maradona »

L. de la Fuente
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Une comparaison injuste

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a mis en garde contre toute comparaison hâtive entre la jeune pépite Lamine Yamal et des légendes comme Lionel Messi ou Diego Maradona.

Les champions d’Europe affronteront l’Arabie saoudite à Atlanta pour le compte de la 2^e journée du groupe H, après avoir été tenus en échec (0-0) par le Cap-Vert lors de leur entrée en lice. Yamal, entré en jeu seulement quelques instants en fin de match, n’était alors pas encore à 100 % de ses capacités.

Interrogé à plusieurs reprises sur la progression de l’attaquant du FC Barcelone, le sélectionneur a écarté l’idée que cette exposition médiatique permanente puisse nuire au groupe.

De La Fuente a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « On me parle du rôle de Yamal en sélection, et on le compare à ce que Messi ou Maradona ont apporté à l’Argentine. C’est une erreur de le mettre en parallèle avec n’importe quel autre joueur. Il a 18 ans, il est encore en pleine croissance et en pleine maturation, et il doit tracer son propre chemin. »

Le sélectionneur a ajouté : « Ce genre de joueurs, doté de qualités uniques, est parfaitement capable de gérer cette pression. Ce sont des génies, à l’image de Salvador Dalí ou de Michel-Ange : ce qui nous paraît exceptionnel leur semble naturel. »

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Entré à la 71^e minute face au Cap-Vert, alors que la Roja peinait à percer le verrou défensif adverse, le jeune attaquant poursuit néanmoins sa convalescence suite à une blessure musculaire survenue en avril dernier.

Il conclut : « Notre groupe vit dans un climat très sain, chacun sait l’importance de chaque joueur, et nous comprenons parfaitement le rôle de Yamal, tout comme ses coéquipiers. »

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