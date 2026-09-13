De la compréhension pour Míchel, qui préfère Edvardsen à Ouazane à l’Ajax

Daan Rots comprend bien pourquoi Míchel Abdellah Ouazane laisse sur le banc à l’Ajax. L’attaquant du FC Twente pense que le coach espagnol préfère aligner un joueur plus discipliné sur le plan tactique au poste d’ailier gauche.

Lors des deux derniers matches de l’Ajax, Míchel a choisi Oscar Gloukh et Oliver Edvardsen au poste d’ailier gauche. Edvardsen a été en dessous samedi contre Fortuna Sittard, ce qui a permis à Ouazane d’entrer en jeu. L’Ajax a ensuite déroulé jusqu’à s’imposer 1-5.

Rots est un admirateur de Ouazane et a vu l’ailier à l’œuvre en direct la saison dernière en Keuken Kampioen Divisie. « J’étais au stade pour De Graafschap - Jong Ajax. De Graafschap a gagné, mais à ce moment-là, c’était quand même un peu un one-man show », a raconté le joueur de Twente dans Goedemorgen Eredivisie.

« On voyait tout de suite qu’il était prêt pour passer un cap, ou pour évoluer à un niveau supérieur. Il effaçait deux joueurs puis était stoppé par le troisième. Au fond, ça ne changeait pas grand-chose, il passait quand même. À l’époque, il avait seize ans. Ouazane a vraiment des qualités. »

Mario Been juge incompréhensible qu’Edvardsen soit préféré à Ouazane. Le présentateur Milan van Dongen pointe immédiatement la discipline de l’ailier norvégien. « Le repli défensif, le fait de garder la largeur. Ce genre de choses. »

« Tout le monde pense : il faut faire jouer le joueur qui tente trois passements de jambes. Mais si tu comprends vraiment le football, comme l’entraîneur de l’Ajax, alors tu sais que si tu as un joueur très créatif au poste de numéro 10, il vaut mieux avoir sur le côté un joueur discipliné sur le plan tactique », défend Rots au sujet du choix de l’entraîneur de l’Ajax.

« L’entraîneur de l’Ajax, lui, le voit, et énormément de supporters de l’Ajax ne le voient pas. Ils aiment beaucoup Ouazane, mais il faut évidemment évaluer ce qui est le mieux pour ton équipe », conclut ainsi l’ailier de Twente dans son analyse du poste d’ailier gauche à l’Ajax.