De Ketelaere – Mancini lui prédit le même parcours que De Bruyne

Les débuts de De Ketelaere à l'AC Milan sont poussifs mais cela n'alerte pas Roberto Mancini qui le compare à De Bruyne.

À peine arrivé à Milan, Charles De Ketelaere avait fait vibrer les supporters rossoneri par ses touches de balle soyeuses et son flegme naturel. Mais le grand talent belge n'est pas encore parvenu à confirmer les espoirs placés en lui et joue peu en Italie. Pourtant, le sélectionneur italien Roberto Mancini n'y voit aucun signe d'inquiétude. Mieux, il compare même l'ancien joueur de Bruges à Kevin De Bruyne.

De Ketelaere est-il le nouveau De Bruyne?

Invité par la Gazzetta dello Sport à discuter des grands clubs de Serie A, Roberto Mancini a tenu à prendre la défense du jeune attaquant milanais : « De Ketelaere est très fort. Mais il est encore jeune et il doit s'habituer. Il a aussi besoin de temps de jeu pour prendre confiance et montrer ce dont il est capable. » Avant de faire le parallèle avec la carrière d'un grand nom du football belge : « Souvenez-vous des débuts de De Bruyne à Chelsea, il avait l'air de ne pas savoir jouer au football. De Ketelaere peut avoir le même parcours. »

Un temps d'adaptation tout à fait normal qui n'inquiète pas le sélectionneur italien. « Si il retrouve son haut niveau, cela pourrait changer beaucoup de choses pour le Milan AC », précise-t-il pour confirmer ses propos. Il avoue d'ailleurs aimer la polyvalence de l'attaquant belge : « De Ketelaere peut jouer comme second attaquant et même en tant que faux neuf, mais il me semble être plutôt un milieu de terrain offensif. »

Les Diables Rouges en quête de renouveau

Getty Images

Éliminée dès les phases de poules de la Coupe du monde 2022, la sélection belge connaît actuellement une situation compliquée. Malgré une troisième place en 2018, la génération dorée du plat pays n'est jamais parvenue à confirmer les espoirs placés en elle. Pire, avec les retraites internationales de Vincent Kompany et Eden Hazard et la pré-retraite des Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Dries Mertens, c'est toute la colonne vertébrale des Diables Rouges qui doit être repensée.

À l'heure où l'équipe belge ne connaît toujours pas le nom de son futur sélectionneur, il est également temps pour le vivier de prendre le relais des « vieux briscards ». Le renouveau des Diables Rouges repose inévitablement sur les épaules des nouvelles pépites belges. Or, derrière Romelu Lukaku, personne n'est parvenu à s'imposer comme doublure en attaque. Si Loïs Openda a une carte à jouer, c'est en Charles De Ketelaere que les plus grands espoirs sont portés. Pourra-t-il devenir le Kevin De Bruyne de sa génération comme le pense Mancini? L'avenir nous le dira.