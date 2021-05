De Jong veut voir Messi rester au Barça

Le milieu de terrain néerlandais croise les doigts pour pouvoir effectuer une saison de plus avec Lionel Messi.

Frenkie de Jong considère toujours Lionel Messi comme "le meilleur joueur" de Barcelone et espère de tout coeur que son coéquipier signera bientôt un nouveau contrat du côté du Camp Nou.

La campagne 2020-2021, qui a commencé par l'envie de départ exprimée par le sextuple Ballon d'Or, s'est terminée sans nouvel accord pour une prolongation. La Pulga se dirige donc vers la fin de son bail, et on ne sait pas encore ce qu'il fera la saison prochaine, même si la tendance est à une prolongation.

De Jong fait partie de ceux qui attendent des nouvelles positives concernant l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Dans un entretien à NU, l'international hollandais a confié ce qui suit à propos de son prestigieux coéquipier : "J'ai le sentiment qu'il est heureux à Barcelone. J'espère vraiment qu'il restera, car il nous aide. Il est toujours de loin le meilleur joueur."

"Messi est le meilleur de tous les temps"

Quand il lui a demandé s'il avait personnellement discuté avec Messi de son avenir, De Jong a ajouté: "S'il m'a dit qu'il devait rester? Non, pas directement. Mais nous parlons de beaucoup de choses. C’est spécial de jouer avec lui. Quand j’avais 12 ans, il était déjà le meilleur du monde. Si les positions sont les mêmes et que je peux choisir entre jouer à Messi ou à quelqu'un d'autre, je choisis toujours Messi. Ce serait insensé de ne pas le faire. Il est le meilleur de tous les temps."

En attendant que Messi ne prenne sa décision, De Jong fait également partie de ceux qui surveillent attentivement les futurs mouvements de Georginio Wijnaldum et Memphis Depay. Le duo étant pressenti pour le rejoindre en Catalogne. Interrogé sur cette perspective, l'ancien de l'Ajax a confié : "Wijnaldum et Depay? Il faut voir ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas à quel point c'est sérieux. Et peut-être que je le sais, mais que je ne le dis pas (rires)".