De Jong : "Si Messi te donne un conseil, tu le prends"

Le milieu néerlandais a indiqué qu'il apprenait tous les jours au contact de son célèbre coéquipier, Lionel Messi.

Frenkie de Jong a révélé qu'il suivait les conseils tactiques de Lionel Messi alors qu'il cherchait à parfaire encore son intégration à Barcelone.

L'international néerlandais en est à sa première saison au Camp Nou après avoir rejoint le club en provenance de l' pour un contrat de 75 millions d'euros l'été dernier. Il est débarqué en Catalogne avec la réputation d'être l'un des jeunes espoirs les plus brillants d'Europe. Mais, ses premiers mois en n'ont pas été aussi étincelants qu'espérés. Le joueur de 23 ans cherche toujours à s'adapter à sa nouvelle vie, dans un nouveau pays, avec de nouveaux coéquipiers et dans un nouveau poste.

Milieu relayeur à l'Ajax, De Jong a été déployé dans un rôle plus excentré par Ernesto Valverde lors de ses premières semaines au Barça pour permettre le retour de Sergio Busquets. Le nouveau patron Quique Setien, qui a remplacé Valverde en janvier, a ensuite fait évoluer De Jong dans un rôle plus offensif. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a remis en question l'utilisation de De Jong par Barcelone plus tôt cette saison, bien que le joueur lui-même dise que cela ne fait partie que d'un processus d'apprentissage.

"A l'Ajax et dans l'équipe néerlandaise, j'ai joué un rôle différent, mais nous jouons avec un double six [deux milieux défensifs]", a-t-il déclaré à BBC Sport. "Je dois m'adapter et ça me va bien, mais je peux m'améliorer. Je suis à mon meilleur quand je ne suis pas le plus défensif mais aussi le moins offensif [milieu de terrain]."

Le Hollandais a aussi évoqué sa relation avec la star de l'équipe, Lionel Messi. "Si Lionel Messi parle et vous donne des conseils, vous le prenez car il est de loin le meilleur joueur du monde. S'il donne des conseils, vous écoutez. Parfois, il dit que vous devez être plus avancé ou sur le côté, ce genre de petites choses et ça fait la différence."

De Jong a également révélé comment une visite du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, l'a convaincu de rejoindre le club au lieu du , de la et de . "C'était mon rêve de jouer pour Barcelone", a-t-il rappelé. "C'était mon club préféré en dehors des . Quand ils sont venus et ont montré qu'ils étaient vraiment intéressés, ils ont rendu le choix plus facile. Au début, je n'avais pas le sentiment que Barcelone me voulait vraiment. Mais ils ont dit que j'avais de bonnes chances d'être titulaire et c'était vraiment facile pour moi. Bartomeu m'a dit : "si tu veux prendre du plaisir alors viens à Barcelone. Parfois, quand je suis au centre d'entraînement, je regarde autour de moi et je me dis que c'est toujours là que j'ai voulu être quand j'étais enfant. C'est un rêve, je suis vraiment heureux."