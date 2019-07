Barça, De Jong refuse le 14, Griezmann va dépouiller Coutinho du 7

Le jeu des chaises musicales des numéros de maillots au Barça commence et Griezmann espère bien récupérer le 7.

La valse des numéros de maillot commence déjà au Barça selon les informations du média espagnol AS. Le journal madrilène affirme ainsi qu'Antoine Griezmann aurait jeté son dévolu sur le 7 et compterait bien en dépouiller Philippe Coutinho, lui-même en ayant été dépouillé par Joao Felix à l' .

Le 7 est le numéro porte-bonheur de Griezmann, qui l'a porté durant toute sa carrière, même en Bleu. La réaction de Coutinho sera intéressante à voir, sachant que le Brésilien retoune à Barcelone le 4 aout prochain. Mais avec l'arrivée de Griezmann, l'ancien joueur de pourrait aussi être cédé par le Barça dans les prochains jours...

Mais le Français ne sera pas la seule recrue du Barça à dépouiller un joueur du club catalan de son numéro fétiche. Ainsi, le Batave Frenkie de Jong, qui s'est vu offrir le légendaire numéro 14 de son compatriote Johan Cruyff, a refusé cet honneur, préférant prendre le 21 de Carles Alena.

La raison est personnelle. En effet, et toujours selon AS, Frenkie de Jong a perdu son grand-père Hans le jour de ses 21 ans et porte le 21 en hommage depuis.

"Je suis à l'aise avec ce numéro, même si je pourrais jouer avec un autre numéro sans aucun problème, mais cela permet aux gens de me reconnaître", a confié le joueur au média batave Voetbal International.

Alena et Coutinho pourront faire leur choix parmi les numéros n'ayant pas encore trouvé preneur au Barça, le 16, 17, 19, 24 et 25. Rien de bien symbolique, ni d'alléchant...