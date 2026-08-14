Le milieu de terrain néerlandais du Barça, Frenkie de Jong, s'est livré à une sortie virulente pour démentir les rumeurs qui circulent à son sujet ces derniers temps, exprimant sa profonde colère face aux fausses informations qui portent atteinte à son image.

Les déclarations de De Jong sont intervenues lors d'un entretien accordé aux médias officiels du club catalan, afin de clarifier l'évolution de sa convalescence et de répondre aux articles publiés à son sujet ces dernières semaines.

De Jong a déclaré : « Je vais bien, mais je sens qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, beaucoup de fausses informations et de choses de ce genre, et cela m'agace », précisant que son objectif à travers cet entretien était « de clarifier certaines choses ».

Le joueur néerlandais a ajouté : « Je suis au club depuis sept ans, jouer pour le Barça a toujours été mon rêve, j'ai encore des rêves à réaliser ici, et nous avons toujours de grands objectifs. »

Au sujet de sa blessure, la star néerlandaise a exprimé sa grande frustration en déclarant : « Tout cela me fait beaucoup souffrir, cela m'agace énormément et me frustre au plus haut point, car ce que j'aime par-dessus tout, c'est jouer au football, et plus particulièrement avec le Barça et la sélection. C'est pourquoi, lorsque je suis blessé, cela m'ennuie beaucoup. »

De Jong a dévoilé les détails de sa blessure, expliquant qu'elle était survenue à la suite d'un accident à l'entraînement : « Quelqu'un est tombé sur moi et j'ai eu un petit problème au genou. Nous avons passé des examens qui ont révélé un petit problème, et tout le monde était au courant. On m'a dit que je pouvais continuer à jouer, que je ressentirais une certaine gêne et un peu de douleur, mais que je pouvais poursuivre et que la situation ne s'aggraverait pas. » Il a affirmé avoir reçu des garanties quant à l'absence d'aggravation de la blessure.

De Jong a exposé les raisons qui l'ont poussé à continuer de jouer malgré la blessure : « J'ai continué à jouer parce que j'adore le football. La Coupe du monde est un rêve, et je ferai toujours tout mon possible pour y participer. Je l'ai fait à de nombreuses reprises avec le Barça, et c'est ce que j'ai fait. » Il a indiqué qu'après la Coupe du monde, il avait poursuivi les échanges avec le club et repassé de nouveaux examens : « Nous avons fait un examen qui a montré que la blessure était devenue plus grave qu'au moment des examens réalisés aux États-Unis, et cela a été très difficile car je ne m'y attendais pas, et personne ne s'y attendait. »

Le joueur néerlandais suit actuellement un programme de rééducation avec les kinésithérapeutes, selon un plan convenu avec le club. Il a déclaré à ce sujet : « Nous avons mis en place un plan que tout le monde connaît et que tout le monde approuve », avant de revenir sur les articles publiés à propos de sa blessure : « Je constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses. »

Le milieu de terrain du Barça a reconnu être affecté par ces articles de presse : « Oui, cela m'affecte, cela me met en colère et m'agace », distinguant les opinions footballistiques des informations qu'il juge fausses : « Les gens ont le droit de donner leur avis, et s'ils disent : Frenkie est un mauvais joueur, ou Frenkie n'a pas le niveau suffisant pour jouer au Barça, je peux être d'accord ou non avec eux, et je pense qu'ils ont tort, mais c'est un autre sujet. »

De Jong a poursuivi en mettant en garde contre les fausses rumeurs : « Mais aujourd'hui, ils publient beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, et je remarque que cela nuit à mon image et influence la manière dont certaines personnes pensent de moi. »

La star du Barça a directement mis en cause le journaliste Gerard Romero au sujet d'une information qui l'a particulièrement contrarié : « Il a dit que j'avais refusé de jouer contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions l'an dernier, et c'est totalement faux, c'est un mensonge, une chose absolument fausse. »

L'international néerlandais a désavoué cette version en affirmant : « Mon rêve, c'est de jouer pour le Barça, et surtout les grands matches de la Ligue des champions. Bien sûr que je veux jouer, tout le monde a envie de disputer ces matches, et je ne comprends pas comment on peut dire que j'ai refusé de jouer. »

Le milieu de terrain néerlandais a démenti l'existence de tout différend avec son entraîneur Hansi Flick : « Il a dit que ma relation avec l'entraîneur était très mauvaise, et c'est totalement faux. J'ai une très bonne relation avec l'entraîneur, je lui parle beaucoup, et vous pouvez interroger l'entraîneur à ce sujet. »

De Jong a rejeté les allégations évoquant une dégradation de sa relation avec la direction du club : « Ils ont dit que ma relation avec le club était mauvaise, et ce n'est pas vrai non plus, car je parle beaucoup avec les responsables du club, avec les dirigeants et d'autres, et je peux affirmer que ma relation avec le club est excellente. »

Le milieu de terrain a répondu aux articles affirmant qu'il avait fait l'objet d'une sanction de la part du Barça, précisant : « C'est également ce qu'a dit Gerard Romero, et je tiens à le mentionner car je pense qu'il a rapporté d'autres mensonges par le passé, mais je ne laisserai plus passer cela désormais. Il doit comprendre que s'il publie des choses qui ne sont pas vraies, je sortirai et je les dévoilerai moi-même. »