Le Néerlandais Frenkie de Jong est sorti de son silence et a adressé un message fort et marquant aux supporters du Barça, en réponse aux informations qui mettaient en doute son engagement et sa blessure, affirmant que porter le maillot blaugrana est sa plus grande fierté.

Le milieu de terrain du Barça a publié un communiqué officiel sur son compte Instagram, qu'il a débuté ainsi : « Chers supporters, d'habitude je ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui s'écrit à mon sujet, sur l'équipe ou sur le club, mais récemment les spéculations se sont multipliées autour de ma blessure et de ma situation à Barcelone. »

De Jong a exprimé son profond mécontentement face aux doutes émis sur sa loyauté envers le club, déclarant : « Il m'est difficile de voir des gens remettre en question ma relation et mon engagement envers le club à cause de rapports mensongers. »

Il a poursuivi : « Le football représente tout pour moi, et j'ai donné tout ce que je pouvais pour le FC Barcelone et pour mon pays. C'est pourquoi je veux partager avec vous ce qui s'est passé. »

La vérité sur la blessure de De Jong et son éloignement de la compétition

L'international néerlandais a dévoilé les détails de la blessure qu'il a subie lors de sa participation à la Coupe du monde, expliquant que le diagnostic initial était trompeur.

Il a déclaré : « Pendant la Coupe du monde, je me suis blessé au genou. Après les premiers examens, les médecins m'ont dit qu'il s'agissait d'une blessure mineure et qu'elle ne s'aggraverait pas si je continuais à jouer. »

Il a ajouté : « Le seul défi était de jouer avec une certaine douleur, mais tout au long de ma carrière je l'ai fait chaque fois que je pouvais apporter ma contribution, que ce soit avec mon club ou avec la sélection de mon pays. »

Il a poursuivi : « Pendant mes vacances, je suis revenu à Barcelone pour passer davantage d'examens, qui ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été diagnostiqué au départ. Heureusement, il n'y a pas besoin d'opération à ce stade, et je me concentre désormais entièrement sur ma récupération et mon retour sur le terrain dans les plus brefs délais. »

https://www.instagram.com/frenkiedejong/?hl=ar

Un message de loyauté de De Jong envers le club catalan

De Jong a insisté sur son professionnalisme et son engagement total envers le club, affirmant que ce qui s'est passé était indépendant de sa volonté.

Il a continué : « Je travaille chaque jour pour être dans la meilleure condition physique possible. Je prends mon métier, mon corps et ma responsabilité envers l'équipe très au sérieux. Mais parfois il y a des choses qui échappent à tout contrôle, et cette blessure en fait partie. »

Il a conclu son communiqué par un message de loyauté aux supporters blaugrana, déclarant : « Jouer pour le Barça et pour la sélection néerlandaise est une chose dont je suis très fier, et mon engagement envers elles ne changera jamais. Je continuerai à donner tout ce que je peux pour ce blason, pour mes coéquipiers et pour nos supporters. Il reste encore beaucoup de moments à créer et d'objectifs que nous voulons atteindre ensemble. Merci à vous tous pour votre soutien. J'ai hâte de revenir. »