"De Jong aurait signé si Sir Alex Ferguson était aux commandes", affirme un ancien joueur de Manchester United

L'entraîneur de Reading a été frustré par le manque d'activité sur le mercato de son ancien club cet été.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et actuel manager de Reading, Paul Ince, a critiqué l'incapacité des Red Devils à se renforcer sur le marché des transferts cet été. Ince a passé six ans à Old Trafford avant de partir pour l'Inter en 1995, aidant son équipe à remporter deux titres de Premier League. Mais un tel succès semble bien loin pour les joueurs actuels de United, puisque l'équipe d'Erik ten Hag s'est inclinée 2-1 à domicile contre Brighton lors de la première journée de la saison.

Ince pas convaincu par les milieux des Red Devils

Dans le sillage de ce résultat, le club a été lié à un mouvement choc pour Marko Arnautovic et bien que ce transfert ait été mis en suspens en raison de la réaction des fans, il y a un sentiment autour du club que des renforts sont nécessaires avant la fin du mercato. "En regardant le milieu de terrain dimanche, ils ont définitivement besoin d'un ou deux joueurs", a déclaré Ince à Safe Betting Sites UK.

MERCATO | Marcus Rashford (Manchester United) dans le viseur du PSG

"Je l'ai dit la saison dernière, ils ont besoin d'au moins deux joueurs de milieu de terrain avec de la puissance. J'ai eu la chance, quand je suis allé à Manchester United quand j'étais enfant, de jouer aux côtés de Bryan Robson. Il a fait de moi un meilleur joueur. Je pense que McTominay a besoin de quelqu'un comme ça, peut-être un ou deux, juste pour lui donner un peu de soutien. Non, il n'est plus tout jeune maintenant, il a 25 ans, mais vous avez parfois vu des performances où vous vous dites 'oui, ce gamin peut jouer", a ajouté Ince.

Les pistes De Jong et Rabiot validées

"Fred est un autre genre de poisson. Fred, pour moi, va tout donner, il va faire de son mieux, et parfois vous vous demandez s'il est le joueur qui va amener Manchester United là où il veut aller. Mais il ne s'agit pas d'individus, mais de l'équipe. Ce sont de bons joueurs d'équipe, ils peuvent avoir un impact. Continuer à les massacrer chaque semaine n'est pas la solution. Je suis sûr que Fred et McTominay n'écoutent pas toutes ces bêtises", a affirmé l'ancien joueur de Manchester United

Chicharito prêt à jouer gratuitement pour Manchester United !

Un joueur avec lequel United a été lié à plusieurs reprises cet été est Frenkie de Jong de Barcelone, et le club a également convenu d'une indemnité de transfert pour le milieu de terrain de la Juventus, Adrien Rabiot. Ince pense que les deux joueurs amélioreraient Manchester United dans l'entrejeu : "La saga Frenkie De Jong a été, encore une fois, un peu un cirque", a-t-il déclaré. "Si Man United veut un joueur, ils font bang, bang, bang et il est là dans les deux jours pour passer sa visite médicale. Le fait qu'au départ il voulait rester à Barcelone, je peux le comprendre".

"Barcelone a besoin de le retirer de la masse salariale. Je pense que perdre un joueur comme lui pour un autre grand club serait décevant. Vous pensez, si vous faites Rabiot, si vous faites entrer Frenkie De Jong, tout d'un coup Man United a l'air assez décent au milieu du parc. Mais, à l'époque, Frenkie De Jong serait allé à Manchester United sans aucun doute. Si Fergie était le manager de United, il y serait déjà. Cela vous montre que le club, aussi grand qu'il soit au niveau mondial et financier, ces joueurs disent non", a conclu Paul Ince.