De grosses pertes pour Chelsea

En conséquence, il est désormais interdit à Chelsea de vendre des joueurs ou d'en signer, ainsi que de renouveler des contrats.

Chelsea va perdre une fortune

Plus tard dans la journée, le sponsor maillot de Chelsea, Three, a annoncé qu'il avait temporairement suspendu son accord de 40 millions de livres avec les Blues, et le fournisseur de réseau mobile a publié la déclaration suivante.

"À la lumière des sanctions récemment annoncées par le gouvernement, nous avons demandé au Chelsea Football Club de suspendre temporairement notre parrainage du club, y compris le retrait de notre marque sur les maillots et autour du stade jusqu'à nouvel ordre", peut-on lire dans la déclaration de Three.

"Nous reconnaissons que cette décision aura un impact sur les nombreux fans de Chelsea qui suivent leur équipe avec passion.

"Cependant, nous pensons que, compte tenu des circonstances et de la sanction gouvernementale en vigueur, c'est la bonne chose à faire."

Nike, Hyundai et Zapp envisagent la même décision

Selon le Daily Mail, Nike envisage également de suspendre son contrat de sponsoring avec Chelsea.

La marque de sport américaine a conclu un accord de 15 ans avec les Blues d'une valeur de 900 millions de livres en 2015, et si elle suspendait cet accord, cela coûterait 540 millions de livres à Chelsea dans les années à venir.

Une autre entreprise qui envisage son avenir en tant que sponsor de Chelsea est Hyundai. La société automobile sud-coréenne a conclu un accord de cinq ans avec Chelsea en 2018 pour un montant de 10 millions de livres par an, et ils ont publié une déclaration.

"Hyundai est devenu l'un des partenaires les plus solides du football au fil des ans et l'entreprise soutient le sport pour qu'il soit une force du bien", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous évaluons actuellement la situation avec Chelsea".