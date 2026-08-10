Comme l’ont annoncé les Merengue lundi, le joueur offensif recruté à RB Leipzig, pensionnaire de Bundesliga, portera désormais le numéro 25.

Diomande succède ainsi à plusieurs noms prestigieux. Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Vinicius Junior ont autrefois porté le 25 au Real, avant d’opter pour d’autres numéros au fil de leur passage à Madrid. Rodrygo porte désormais le 11, Camavinga le 6 et Vini Jr. évolue avec l’iconique 7, ancien numéro de Cristiano Ronaldo chez les Blancos.

En Espagne, une règle obligatoire impose que les numéros de 1 à 25 soient attribués à des joueurs professionnels, les 1 et 13 étant réservés aux gardiens. S’il y a un troisième gardien professionnel, il porte normalement le 25. Mais Thibaut Courtois et Andriy Lunin sont actuellement les deux seuls gardiens de l’effectif madrilène.

Il n’est donc pas surprenant que plusieurs gardiens merengue aient eux aussi porté le 25 au Real, comme Courtois lors de sa première saison au club, la légende du club Iker Casillas ou encore l’Allemand Bodo Ilgner.

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Yan Diomande signe au Real Madrid jusqu’en 2033

Le club madrilène avait bouclé jeudi dernier le transfert de Diomande après de longues hésitations. L’Ivoirien a signé un contrat valable jusqu’en 2033 dans la capitale espagnole, tandis qu’une indemnité de transfert de 125 millions d’euros ira à Leipzig. Bonus compris, la somme pourrait même grimper jusqu’à 140 millions d’euros.

Avec cette indemnité fixe, Diomande est désormais, avec Florian Wirtz (transféré en 2025 de Leverkusen à Liverpool pour 125 millions d’euros), le troisième plus gros départ de l’histoire de la Bundesliga. Seuls Jude Bellingham (transféré en 2023 du BVB au Real Madrid pour 127 millions d’euros) et Ousmane Dembele (transféré en 2017 du BVB au FC Barcelone pour 148 millions d’euros) ont coûté plus cher.

Lors de sa présentation, le joueur de 19 ans a souligné que son arrivée à Madrid représentait pour lui « un rêve d’enfant » devenu réalité : « Je suis d’autant plus reconnaissant envers les dirigeants de RB Leipzig de m’avoir permis ce transfert malgré mon contrat en cours. »