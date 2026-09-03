De Gérone à l'équipe première : comment une seule séance d'entraînement a changé le destin d'un joueur du Barça

Les joueurs du Barça ont entamé leur préparation le lundi 13 juillet dernier. Ce jour-là, les joueurs étaient conviés à passer les examens médicaux, parmi lesquels Brian Fariñas.

Mais son passage au club semblait devoir être éphémère, car le Barça et Gérone étaient sur le point de trouver un accord pour son transfert, d'un montant de 3 millions d'euros.

Le lendemain, les joueurs ont disputé leur première séance d'entraînement avec l'entraîneur Hansi Flick. Et ce même mardi, tout a changé. L'Allemand a été très impressionné par ce qu'il a vu de Fariñas, et il s'est entretenu avec le directeur sportif, Deco, pour lui demander de suspendre l'opération avec Gérone, selon le quotidien espagnol « Marca ».

Flick voulait voir le joueur durant la préparation, et plus précisément l'emmener au stage en Angleterre, avant de prendre une décision définitive.

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Vers l'équipe première

Fariñas a convaincu Flick. Et l'affaire ne s'est pas limitée à l'annulation de son départ à Gérone : l'entraîneur a décidé de le promouvoir en équipe première.

Mardi dernier, dernier jour du marché des transferts, le joueur a été inscrit sur la liste de l'équipe première du Barça avec le numéro 4, le numéro que portait Ronald Araújo la saison dernière.

Flick a été très séduit par la personnalité du joueur espagnol, âgé de 20 ans, dont il a dit à une occasion : « C'est un joueur engagé et très talentueux. »

L'entraîneur apprécie également la polyvalence de Fariñas. Son poste naturel est celui de sentinelle, mais il peut aussi jouer comme meneur de jeu, et même comme latéral.

Le joueur est conscient que la concurrence à laquelle il fera face au milieu de terrain est immense, mais il est prêt à relever le défi, tandis qu'obtenir une place en équipe première représente une récompense en soi.

Fariñas est arrivé au Barça en 2018, après s'être formé à l'académie de Villarreal. Il a remporté la Ligue de la jeunesse de l'UEFA avec le Barça, et la saison dernière il a disputé 33 matchs avec l'équipe réserve, lors desquels il a inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives.

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