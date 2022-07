De Gea : "Les choses doivent changer à Manchester"

Le gardien espagnol, David de Gea, a indiqué que lui et ses coéquipiers de MU doivent tout faire pour effacer la « désastreuse » campagne écoulée.

De Gea admet que "beaucoup de choses" doivent changer au sein de Manchester United pour remettre l'équipe sur les bons rails.

"Je pense que beaucoup de choses doivent changer", a déclaré De Gea au Manchester Evening News. "Je pense que nous faisions vraiment peine à voir la saison dernière, nous jouions vraiment mal, pour être honnête, mais nous nous améliorons vraiment avec le nouveau manager. Les choses se passent très bien, nous travaillons très dur en équipe, c'est le plus important. Nous verrons bien. Il faut y aller jour après jour, essayer de travailler aussi dur que possible et essayer de s'améliorer."

« La saison dernière a été un désastre »

L'Espagnol a également déclaré qu’il avait honte d’être Mancunien durant cesderniers mois : « C'était une saison très difficile, embarrassante parfois. Certains matchs ont été un désastre. Donc nous devrions apprendre de la saison dernière pour que cela ne se reproduise pas parce que c'était dur ».

« C'était douloureux d'être là et de ne pas gagner de matchs, de perdre des matchs 4-0 ou 5-0, c'était inacceptable. Parfois, il faut ressentir de la douleur pour se relever et continuer à avancer. La façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons concédé des occasions... », a-t-il ajouté.

« J'espère que tout le monde réfléchit, j'ai vu certaines choses, et pense à la saison dernière parce que c'était un désastre. Je pense que c'est un bon point de départ pour dire : " les gars, nous ne pouvons pas faire la même chose que la saison dernière parce que c'était un désastre ". J'espère vraiment que nous allons jouer beaucoup mieux », a conclu le portier espagnol.