De Gea au Real Madrid ? Le tremblement de terre

Le Real Madrid s'est retrouvé à la recherche d'un nouveau gardien de but après la blessure de Thibaut Courtois

Le gardien belge devrait manquer la majeure partie, voire la totalité, de la campagne, laissant Andriy Lunin comme seule option pour le remplacer. L'entraîneur Carlo Ancelotti cherche déjà à remplacer Lunin, et il semble donc probable que le Real Madrid se lance sur le marché des transferts pour trouver un nouveau gardien.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid a déjà établi une liste de candidats et Marca semble avoir mis la main dessus, bien que certaines options soient assez logiques.

En tête de liste, David de Gea, qui a quitté Manchester United cet été et qui est toujours libre de ses mouvements. Le gardien de 32 ans est peut-être l'option la plus logique, étant donné qu'il a de l'expérience, qu'il évolue à un haut niveau et qu'il est bon marché.

Le prochain sur la liste est Kepa Arrizabalaga, qui a été considéré comme une cible pour les Blancos avant de rejoindre Chelsea en provenance de l'Athletic Club. Le Bayern Munich serait en pourparlers avec Arrizabalaga, et l'inconvénient est qu'il pourrait être assez cher.

Le gardien du FC Séville, Yassine Bounou, est lui aussi fortement pressenti pour quitter le club, car il fait partie des actifs à vendre pour obtenir de l'argent. José Luis Mendilibar souhaite conserver Marko Dmitrovic dans les buts, et Bounou serait donc théoriquement disponible. Âgé de 32 ans, Bounou a été l'un des meilleurs gardiens du monde au cours des deux dernières saisons, s'imposant dans les moments cruciaux.

Le gardien de Valence Giorgi Mamardashvili est un autre gardien qui s'est également illustré lorsque son équipe en avait besoin, jouant un rôle important dans le maintien de l'équipe la saison dernière. Bien qu'il ne soit pas aussi complet que les autres options, il possède un talent exceptionnel et aurait une valeur de revente s'il arrivait. Lorsqu'il a été associé au Bayern Munich, des prix de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros ont été évoqués.

Enfin, le numéro un croate Dominik Livakovic a également fait l'objet d'un transfert du Dinamo Zagreb. Le prix serait de 12 millions d'euros, ce qui est raisonnable pour le Real Madrid, et bien que des offres saoudiennes et l'intérêt de Villarreal aient été évoqués, le Real Madrid n'a pas encore pris de décision.

Parmi les options mentionnées, l'une d'entre elles s'impose clairement comme une option à court terme, à savoir de Gea.