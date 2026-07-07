De El Hadary à Shobier… Messi inscrit l’Égypte dans l’histoire de la Coupe du monde

L'équipe d'Égypte a fait une entrée remarquée dans l'histoire de la Coupe du monde, grâce au rempart solide formé par ses deux gardiens, Essam El-Hadary et Mostafa Shobeir.

Les Pharaons ont croisé l’Argentine ce mardi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors des huitièmes de finale du Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

À la 21^e minute, l’Argentine obtient un penalty transformé par Lionel Messi, mais le gardien égyptien Mostafa Shouber repousse avec brio la tentative.

Selon le compte « Stats Foot » sur le réseau social « X », l’Égypte devient ainsi la nation ayant concédé le plus de penalties dans l’histoire de la Coupe du monde sans en avoir concédé le moindre, avec un total de trois tentatives repoussées.

Tout a commencé avec Essam El-Hadary, qui avait arrêté un penalty saoudien lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Lors de cette édition, Mostafa Shobeir a déjà repoussé deux tentatives : la première face à l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes, puis une seconde ce mardi contre l’Argentine.