De Bruyne ne sent toujours pas le côté gauche de son visage

Face au Danemark, jeudi, Kevin De Bruyne a signé son grand retour à la compétition après sa double fracture du visage.

Menée au repos face au Danemark, la Belgique a pu compter sur un Kevin de Bruyne décisif. Le milieu de terrain citizien a offert l’égalisation à Thorgan Hazard avant de donner l’avantage à son équipe pour un succès 2-1. L'occasion pour lui de faire une confidence sur son état de santé.

De Bruyne : "Jai un nerf très affecté"

"Je ne ressens rien du côté gauche, comme après une visite chez le dentiste, a déclaré De Bruyne à l’issue du match de mercredi soir.

"Mon nerf est très affecté, ce qui pourrait prendre six mois. Ce n'est pas une sensation confortable, mais le plus important est que je puisse jouer. Les deux derniers mois, j’ai vécu des hauts et des bas avec des blessures mineures. Après cette fracture du nez et de l'orbite, c'était un peu d'attente", a ajouté le joueur de Manchester City lors d'un pint presse.

"Heureusement, je suis revenu vite, ajoute-t-il. Il y avait une très bonne intensité pendant une demi-heure. Je suis content d'avoir pu jouer. Ma performance était correcte".

De Bruyne a aprpéhendé certains duels à cause de sa fracture : "J'ai parfois eu peur de mettre la tête dans les duels, mais c'est normal. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe, mais suis-je prêt à jouer 90 minutes ? Aucune idée. Nous devons attendre et voir comment mon corps réagit et ensuite nous verrons après la Finlande (dernier match de poule)."

"Nous sommes déjà qualifiés", s'est-il félicité dans des propos relayés par les médias belges. "Donc nous pouvons voir comment mon corps réagit."